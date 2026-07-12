Si manejas por las carreteras de Texas, en los próximos días comenzarás a ver caras nuevas en la patrulla. Esto se debe a que el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) incorporó a 69 nuevos agentes que ya se presentaron en sus puestos desde el 5 de julio de 2026. Estos troopers forman parte de la promoción D-2025, la clase número 181 graduada por el DPS, y su llegada ha generado dudas entre quienes conducen, por lo que se preguntan qué harán y en qué zonas estarán. A continuación, te lo contamos.

Los conductores verán más patrullas tanto en zonas urbanas como rurales de Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ CONTROLARÁN LOS NUEVOS AGENTES DE CARRETERA?

Los nuevos agentes de la Patrulla de Carreteras en Texas reforzarán los controles habituales de seguridad vial y policial, así que, si pensabas que iban a aplicar nuevas sanciones, puedes estar tranquilo. A continuación, te contamos cuáles serán sus principales tareas.

Están facultados para detener vehículos ante presuntas infracciones de tránsito, investigar accidentes, intervenir en persecuciones, asistir en emergencias y apoyar investigaciones criminales en carreteras.

Su incorporación no cambia las leyes de tránsito ni crea nuevas multas, pero una mayor presencia en ruta puede traducirse en más aplicación de normas ya existentes.

Controles que se reforzarán

Según el DPS, con más troopers en servicio habrá:

Mayor vigilancia del exceso de velocidad.

Más controles sobre conducción peligrosa o imprudente.

Verificación del uso del cinturón de seguridad y dispositivos de retención infantil.

Atención al manejo bajo influencia de alcohol o drogas (DWI/DUI).

Ante la presencia de más agentes en Texas, los conductores estarán más atentos cuando están al volante (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿EN QUÉ LUGARES DE TEXAS ESTARÁN UBICADOS?

Los 69 nuevos agentes fueron desplegados en distintas zonas del estado, tanto áreas metropolitanas como comunidades rurales y regiones remotas, para fortalecer la seguridad en carreteras sin que esto implique un operativo especial contra los automovilistas.

ASÍ FUE SU PREPARACIÓN

Durante su entrenamiento, los nuevos agentes pasaron por más de 1,198 horas de cursos y prácticas distribuidas en 30 semanas. En ese tiempo abordaron temas como leyes penales y de tránsito, investigación de accidentes, manejo de crisis, uso de la fuerza, comunicación, primeros auxilios en emergencias y atención de heridas graves.

Además, participaron en prácticas en terreno con escenarios que imitan situaciones del día a día, que van desde paradas de vehículos de rutina hasta persecuciones en carretera.

Los nuevos agentes tienen entre 21 y 51 años. Entre ellos hay 20 veteranos de las Fuerzas Armadas y 26 hablan más de un idioma.

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