Si tienes una visa B-1 o B-2 –utilizada para viajes de negocios, turismo o visitas temporales a Estados Unidos–, es importante confirmar que siga vigente antes de organizar tu viaje. Aunque el documento muestre una fecha de vencimiento futura, puede haber situaciones en las que la visa haya sido cancelada o revocada; por ello, conviene verificar su estado con anticipación. En esta nota, te explicamos paso a paso cómo comprobar si todavía puedes utilizarla para viajar. Recuerda que una visa vigente no garantiza la admisión a EE.UU.: la decisión final corresponde a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de tu llegada al puerto de entrada.

Una visa con fecha vigente no siempre puede utilizarse para viajar: las autoridades pueden cancelarla o revocarla antes de su vencimiento (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

GUÍA PARA REVISAR SI TU VISA B1 O B2 SIGUE VIGENTE O FUE REVOCADA

Para confirmar si tu visa de turismo o negocios B1/B2 sigue vigente, revisa primero el visado físico en tu pasaporte. Si tienes alguna duda, contacta directamente a la embajada o consulado de EE.UU. que la emitió. A continuación, los pasos que debes seguir para verificarla.

1. Revisa la visa estampada en tu pasaporte. Busca la fecha de vencimiento (“Expiration Date”) y verifica que sea posterior a tu fecha prevista de viaje. Asimismo, comprueba que el tipo de visa sea B1, B2 o B1/B2 y que tenga entradas disponibles: “M” significa entradas múltiples.

2. Verifica que el pasaporte esté vigente. Aunque la visa puede continuar válida en un pasaporte vencido, generalmente tendrás que viajar con el pasaporte anterior que contiene la visa y otro pasaporte vigente. Esto solo aplica si la visa no está dañada, cancelada o revocada; confirma las condiciones con la representación consular antes de viajar.

3. Revisa tu correo electrónico y correspondencia oficial. El Departamento de Estado normalmente puede notificar una revocación mediante un correo electrónico o una comunicación escrita. Por lo tanto, revisa también spam, promociones y la dirección usada en la solicitud DS-160. Recuerda que debes desconfiar de mensajes que exijan pagos o datos personales: las notificaciones legítimas deben poder verificarse con la embajada o consulado.

4. Contacta a la embajada o consulado emisor. Usa el formulario de contacto oficial de la sede donde se emitió tu visa. Indica tu nombre completo, fecha de nacimiento, número de pasaporte y, de ser posible, el número de visa; pregunta si el documento sigue válido para viajar. No publiques esos datos en redes sociales ni los envíes a correos no verificados.

5. Consulta el estado de tu solicitud solo si el trámite aún está pendiente.

El CEAC Visa Status Check sirve para revisar el estado de una solicitud de visa –por ejemplo, “Issued”, “Refused” o “Administrative Processing”–, pero no es un verificador definitivo de la vigencia de una visa ya emitida o de una revocación posterior.

La analista de inmigración de Noticias Telemundo, Kathia Quiros, señaló que para hacer la verificación, primero debemos ir a la página del Departamento de Estado llamada Consular Electronic Application Center: ceac.state.gov. Una vez dentro, hacer clic en “Check my visa application status” (en español: Consulta el estado de tu solicitud de visa) que nos llevará a la página “Visa Status Check” (Verificación del estado de la visa), donde debemos colocar nuestros datos como: tipo de visa, número de caso (del recibo que tengamos, ya sea porque hicimos una cita al consulado, para ir a la cita de entrevista). “Ahí nos dieron un número de caso o lo vemos en nuestro pasaporte: en la página donde nos pusieron la visa ahí aparece el número. Luego poner el número de pasaporte y así sabremos cuál es el status”, dijo.

Página de Verificación del estado de la visa en Consular Electronic Application Center (Foto: CEAC)

¿CÓMO CONTACTAR A LA EMBAJADA PARA CONSULTAR EL ESTADO DE LA VISA?

Para consultar el estado de una visa B-1/B-2, debes comunicarte con la embajada o consulado de Estados Unidos que emitió el visado. Cada sede usa su propio portal, formulario, correo de soporte o centro de atención, por lo que el canal exacto varía según el país.

Paso a paso

1. Ingresa al sitio oficial de la embajada o consulado. Busca la página de la representación estadounidense en el país donde tramitaste la visa. Verifica que sea un sitio oficial con dominio .gov, normalmente bajo usembassy.gov o travel.state.gov.

2. Ubica la sección “Visas” o “Contact Us”.

Busca enlaces como “Nonimmigrant Visas”, “Contact us about U.S. visas”, “Visa Support” o “Global Support Services”. Algunas sedes derivan las consultas de visas temporales a proveedores autorizados, como USTravelDocs o GDIT-GSS.

3. Envía una consulta por el canal indicado.

Explica brevemente que necesitas confirmar si tu visa B1/B2 continúa válida para viajar. Incluye: Nombre completo (tal como aparece en el pasaporte), fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, tipo de visa (B1, B2 o B1/B2), fecha de emisión y vencimiento de la visa, número de visa o número de confirmación DS-160 (si lo tienes) e indica si recibiste una notificación que sugiera cancelación o revocación.

4. Adjunta documentos solo si el portal oficial los solicita. Si te piden una copia, utiliza exclusivamente el sistema o correo oficial señalado por la embajada.

5. Guarda la respuesta oficial. Conserva el correo, número de caso o captura de la respuesta. Si la sede confirma que tu visa está vigente, ese respaldo puede ser útil para aclarar dudas, aunque no sustituye la inspección de CBP al llegar a EE.UU.