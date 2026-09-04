Buenas noticias llegan para la comunidad mexicana que radica en el norte de Texas. Para este mes de septiembre, el Consulado General de México activará su modalidad “Consulado sobre Ruedas” para permitir que los residentes realicen sus trámites oficiales sin tener que realizar viajes largos. En caso estés interesado por conocer qué fechas estarán disponibles, los requisitos indispensables, en qué áreas brindarán sus servicios y los precios correspondientes, sigue leyendo este artículo informativo.

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De acuerdo a la información compartida por Univision 23 DFW , la entidad correspondiente brindará su atención hasta el 2 de octubre del presente año en distintos puntos del “Estado de la Estrella Solitaria”, entre los cuales incluye Longview, Kaufman, Fort Worth, Dallas y Waco.

Tal como te indiqué anteriormente, es necesario tener en cuenta los requisitos y el costo de los trámites para evitar inconvenientes. Eso sí, las citas puedes programarlas gratuitamente en el portal MiConsulado, mediante WhatsApp o llamando al teléfono 1-424-309-0009.

Se han activado distintas jornadas para que los residentes mexicanos en el norte de Texas realicen sus trámites. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Fechas y lugares específicos de la presencia del “Consulado sobre Ruedas de México” en Texas

Si bien la primera jornada fue en Longview del 31 de agosto al 4 de septiembre, hay más fechas disponibles, pero serán en otros puntos. A continuación, te brindaré los detalles puntuales para que tomes en cuenta:

Segunda jornada: del 8 al 11 de septiembre en la Primera Iglesia Bautista de 2000 W Fair St., en el condado de Kaufman.

del 8 al 11 de septiembre en la Primera Iglesia Bautista de 2000 W Fair St., en el condado de Kaufman. Tercera jornada: del 14 al 18 de septiembre en Ridgmar Mall, 1888 Green Oaks Rd. y del 21 al 25 del mismo mes en la Federación de Clubes Zacatecanos, 4323 E Lancaster Ave., ambos en Fort Worth.

del 14 al 18 de septiembre en Ridgmar Mall, 1888 Green Oaks Rd. y del 21 al 25 del mismo mes en la Federación de Clubes Zacatecanos, 4323 E Lancaster Ave., ambos en Fort Worth. Cuarta jornada: del 26 al 27 de septiembre en 1210 River Bend Dr., la ubicación del Consulado General de México, en Dallas.

del 26 al 27 de septiembre en 1210 River Bend Dr., la ubicación del Consulado General de México, en Dallas. Última jornada: del 28 de septiembre al 2 de octubre en Mueblerías Canales, 4905 W Waco Dr., en Waco.

Qué documentos llevar a la cita programada

Dependerá del trámite que estés realizando. Por suponer, si pretendes conseguir un pasaporte por primera vez , es necesario que presentes un documento que convalide tu nacionalidad mexicana y una identificación vigente con fotografía . En caso desees renovarlo, solo necesitas llevar el pasaporte anterior .

Para tramitar un matrícula consular por primera vez, tendrás que comprobar tu nacionalidad e identidad durante tu cita; además, es necesario presentar un comprobante de domicilio a tu nombre .

En caso quieras solicitar una credencial del INE desde el extranjero, tienes que ser mayor de edad y presentar documentos originales que evidencien tu nacionalidad mexicana, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio a tu nombre.

El servicio del Consulado General de México en Dallas ofrecerá el trámite de nuevos pasaportes o renovación de estos mismos. (Crédito: Freepik)

Costos de cada trámite

Matrícula consular: $41.

Pasaporte: $101 por tres años, $137 por seis años y $209 por 10 años.

Pasaporte para menores de tres años: $44

Credencial del INE: es gratuita.

El Consulado General de México ofrecerá un descuento del 50% en pasaportes ordinarios para las personas mexicanas mayores de 60 años o que cuenten con una discapacidad comprobable.