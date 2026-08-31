Las inundaciones que golpearon el Gran Cañón han dejado un panorama crítico, pero la amenaza aún se mantiene vigente. Recientemente, las autoridades meteorológicas han emitido una alerta máxima debido a la persistente humedad monzónica que traería complicaciones climáticas en distintas partes de Estados Unidos. Para conocer más detalles sobre este pronóstico, sigue leyendo este artículo informativo.

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Según información del diario El País , el último sábado se registró una fuerte tormenta que provocó inundaciones repentinas en el Gran Cañón, afectando principalmente a Bright Angel Canyon y Phantom Ranch. Dicho desastre ocasionó el deceso de dos personas, más de 15 desaparecidos y daños a infraestructuras.

Es importante resaltar que el nivel de agua en Bright Angel Creek subió más de cinco pies (aproximadamente 1.5 metros) en tan solo 10 minutos. Como consecuencia, dicha corriente trajo consigo un flujo de escombros sumamente peligroso.

Si bien para este inicio de semana estas inundaciones han comenzado a descender, los expertos en meteorología no descartan otro peligro, ya que advierten la presencia de una segunda tormenta intensa en el Gran Cañón que sería más peligrosa a comparación de la primera.

Las inundaciones registradas en el Gran Cañón han ocasionado daños en infraestructuras y decenas de desaparecidos. (Crédito: Ian Maule / AFP) / IAN MAULE

La razón se vincula al monzón norteamericano, un patrón estacional del clima que tiene un severo impacto en el suroeste de Estados Unidos, incluyendo el estado de Arizona.

Este fenómeno se origina con la llegada de aire cálido y húmedo desde el golfo de California y el Pacífico tropical, lo cual aumenta la posibilidad de tormentas eléctricas y que se registren lluvias intensas en periodos cortos; eso sí, estas precipitaciones pueden ser muy localizadas.

Lo alarmante es que otros estados también están bajo alerta de presentar intensas inundaciones, lo cual representa un peligro para residentes y conductores.

Qué áreas de EE.UU. están bajo alerta de inundaciones a causa de la humedad monzónica

De acuerdo a Jessica Delgado, meteoróloga de N+ Univision , la región suroeste de EE.UU. deben tomar sus precauciones ante la presencia de este cambio estacional que traería intensas lluvias.

Además de Arizona, la especialista señaló que los estados de Nuevo México, Colorado y Utah también están bajo riesgo moderado de presentar inundaciones. Por esa razón, se ha emitido una alerta hasta la madrugada del martes 1 de septiembre.

Ciertos estados situados en la región suroeste del país están bajo riesgo de registrar inundaciones repentinas para este inicio de semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Para Delgado, las ciudades con posibilidades de registrar un tiempo severo para este inicio de semana son Las Vegas, Richfield, Denver, North Platte, Des Moines y Milwaukee; se espera vientos dañinos, granizo e intensas precipitaciones.