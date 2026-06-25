Un reciente dictamen de la Corte Suprema de EE.UU. permitirá a la Administración Trump en retomar una de las más estrictas en el plano migratorio, lo que significa un duro golpe para miles de personas que intentan buscar protección en el país. La decisión reactiva una normativa que restringe las posibilidades para solicitar asilo en las fronteras del territorio estadounidense. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo la nota.

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La resolución se anunció este jueves 25 de junio. Con una votación de 6 contra 3, los magistrados de la Corte Suprema anularon la resolución de una instancia previa que fallaba la política de restringir la cantidad diaria de solicitudes de asilo admitidas, así lo explica el medio N+ Univision .

Se trata de un mecanismo que no sólo se implementó en el primer mandato de Trump; también se mantuvo vigente a lo largo de la gestión del expresidente Barack Obama.

Si bien la mencionada normativa está suspendida en este momento, el actual gobierno ya está ejecutando medidas restrictivas alternativas dirigidas a estos extranjeros que están solicitando asilo.

La medida fue reactivada tras una votación de los magistrados de la Corte Suprema, cuyo resultado fue 6 contra 3. (Crédito: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Qué significa esta medida para los inmigrantes que intenten buscar asilo en la frontera

Esta medida, conocida como “dosificación” (meeting), consiste en un mejor control de acceso a inmigrantes que intenten solicitar asilo en la frontera entre México y Estados Unidos., una zona que acostumbraba a registrar cientos de peticiones diarias, según lo señalado por el medio AP..

Entonces, las autoridades migratorias determinarán la cantidad de solicitantes de asilo que recibirán cada día para evaluar el caso y aceptar la petición ; las demás personas deberán permanecer en México hasta que se les permita acercarse al puerto de entrada.

Lo preocupante es que estos migrantes pueden esperar desde unos cuantos días hasta meses para presentar su solicitud de protección en EE.UU., una demora que disminuye drásticamente sus probabilidades de obtener dicho amparo migratorio.

La administración Trump tendrá facultad para decidir qué cantidad de solicitudes de asilo se atenderán diariamente en la frontera. (Crédito: Aaron Schwartz / AFP) / AARON SCHWARTZ

Eso no quiere decir que los solicitantes se les rechazará su derecho al asilo; la legislación estadounidense lo permitirá, pero el gobierno estadounidense tendrá la facultad de regular la velocidad con la que se reciben dichos trámites e indagar con mayor rigurosidad sus peticiones.

La limitación al acceso de asilo en la frontera forma parte de varios casos legales activos sobre inmigración que aún se están discutiendo, incluyendo las restricciones de ciudadanía por derecho de nacimiento y la eliminación de las protecciones legales temporales para migrantes que huyen de la inestabilidad y los conflictos armados.

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