Las solicitudes de ciudadanía en Estados Unidos están enfrentando un aumento considerable en los retrasos y rechazos, una situación que genera incertidumbre entre miles de migrantes que pretenden consolidar su vida en este país. ¿A qué se debe ello? Una abogada especializada en temas migratorios explicó las razones, las cuales te las revelaré en este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Green Card, ciudadanía y permiso de trabajo: cuánto cuestan en 2026 y cuáles salen más baratos en línea

Es importante señalar que una gran cantidad de solicitantes está esperando una respuesta sobre sus trámites para obtener la naturalización desde hace meses o incluso años. Los retrasos no es la única preocupación, ya que también se están rechazando estas solicitudes.

Para entender un poco mejor este panorama, se tuvo acceso a las cifras de casos de naturalización completados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) durante los años 2025 y 2026.

Hasta julio de 2025, la entidad migratorio resolvió un total de 80,077 casos, un volumen muy superior al registrado durante el mismo periodo del presente año, cuando la cifra apenas alcanzó las 20,674 procesadas, según los datos revelados por Niskanen Center.

Lo llamativo es que el porcentaje de solicitantes de naturalización que están esperando por más de 6 meses alguna respuesta aumentó un 300% durante este 2026.

En esa misma línea, el porcentaje de rechazos en los trámites de ciudadanía en Estados Unidos se duplicó recientemente, al subir un 10% reportado a mediados de 2025 a un 20% durante este 2026.

Hasta julio de 2026, solo se han completado menos de 21,000 casos de naturalización, una cifra excesivamente baja a comparación de lo obtenido en el mismo periodo de 2025. (Crédito: JASON REDMOND / AFP)

A qué se deben los rechazos y retrasos de solicitudes de naturalización en EE. UU.

En una conversación para Telemundo Houston , la abogada Carolina Ortuzar-Díaz explicó que la demora en la respuesta de las solicitudes de ciudadanía estadounidense se debe “a la gran cantidad de casos pendientes” que mantiene USCIS hasta la fecha.

“Hay una clara revisión más profunda de casos de residencia, casos de ciudadanía. A lo mejor hay una entrevista, pero luego tienen que esperar un buen tiempo hasta que haya una respuesta con una decisión”, declaró la especialista.

La respuesta por parte de USCIS ante una solicitud de naturalización puede demorar meses o incluso años. (Crédito: AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo) / Wilfredo Lee

Respecto al aumento de rechazos de estos trámites se debe comúnmente por desaprobar los exámenes escritos y orales de inglés, según lo indicado por Ortuzar-Díaz. Pese a ello, existe una segunda oportunidad para rendir estas evaluaciones totalmente gratuitas y no necesariamente se pierde la residencia permanente.

Eso sí, la cuestión cambia si se niega la naturalización por crimen, delito o una violación de inmigración. Si bien las autoridades no quitan el beneficio de la Green Card, se inicia un proceso de deportación en contra del inmigrante, el cual deberá defenderse ante un juez de inmigración.