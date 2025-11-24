A tan solo días de celebrar el Día de Acción de Gracias , muchos ciudadanos estadounidenses ya están realizando sus compras para disfrutar de la tradicional cena festiva u otorgar algún presente. Sin embargo, hay quienes, por razones personales, prefieren hacerlo el mismo día. Si estás identificado y resides en Nueva York, descubra qué supermercados operarán con horario reducido o cerrarán sus puertas el próximo 27 de noviembre.

Con motivo del Thanksgiving , las distintas cadenas de supermercados y tiendas modifican sus horarios o cancelan sus servicios, ya que pretenden que sus empleados disfruten de la festividad en compañía de sus respectivas familias.

Supermercados o tiendas de Nueva York con horarios reducidos por Thanksgiving

Durante el 27 de noviembre, algunas cadenas de supermercados abrirán sus puertas; sin embargo, su horario de atención finalizará en horas de la tarde (hora local). En caso planees realizar compras en esa fecha, estas son algunas alternativas:

Whole Foods: atenderá desde las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

atenderá desde las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. Meijer: atenderá desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

atenderá desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Food Lion: todas sus tiendas situadas en este estado atenderán hasta las 3:00 p.m.

todas sus tiendas situadas en este estado atenderán hasta las 3:00 p.m. Cadenas del grupo Kroger (Baker’s, Dillons, Fred Meyer, Ralphs, etc.): atenderán con horarios reducidos.

atenderán con horarios reducidos. Walgreens: sus sucursales de 24 horas estarán abiertas.

Son contados supermercados y tiendas que atenderán a horario reducido el próximo 27 de noviembre. (Crédito: Freepik)

Supermercados o tiendas de Nueva York que cerrarán durante Thanksgiving

Los grandes minoristas y tiendas por departamento estarán cerrados por el Día de Acción de Gracias; sin embargo, retomarán sus operaciones durante la madrugada del Black Friday. Conoce la lista completa:

Walmart

Target

Best Buy

Costco

Sam’s Club

Lowe’s

Aldi

Trader Joe’s

Hobby Lobby

Dick’s Sporting Goods

REI

Tiendas por departamento: Macy’s, JCPenney, Kohl’s, TJ Maxx, Marshalls y Home Goods.

Macy’s, JCPenney, Kohl’s, TJ Maxx, Marshalls y Home Goods. Tiendas de mejoras para el hogar: Home Depot, Ace Hardware e IKEA.

Home Depot, Ace Hardware e IKEA. Cadenas de ropa: Gap, Old Navy, Banana Republic y Athleta.

Gap, Old Navy, Banana Republic y Athleta. Tiendas de mascotas: Petco y PetSmart

Walmart no brindará atención durante el Día de Acción de Gracias. (Foto: EFE)

Por esta razón, es importante que tomes tus precauciones y realices tus compras días antes de Thanksgiving. Además, si decides ir en la misma fecha, es altamente probable que encuentres una gran presencia de personas en los supermercados, los cuales atenderán con horario reducido.