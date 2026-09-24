Obtener una visa estadounidense es para muchos uno de sus mayores sueños. Sin embargo, en su intento por conseguirla, algunos caen en manos de personas inescrupulosas que prometen agilizar los trámites y terminan engañándolas. Para ayudar a identificar y denunciar posibles fraudes o usos indebidos relacionados con visas de Estados Unidos, el Departamento de Estado (DOS) lanzó un portal en línea. ¿Qué información solicita el formulario virtual? A continuación, te lo explicamos.

“El Departamento de Estado ha lanzado un portal en línea para que el público pueda denunciar y prevenir el fraude y el uso indebido de visas estadounidenses (...). Esta nueva herramienta en línea ofrece una forma práctica y confiable para que el público envíe información crucial para su pronta revisión y actuación”, se lee en el sitio web oficial del Gobierno de los EE.UU.

En tanto, el portavoz del DOS, Tommy Pigott, usó su cuenta de X para señalar: “Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”, por lo que pidió a la gente proporcionar información a través de este sistema.

A U.S. visa is a privilege, not a right. @StateDept is launching a dedicated portal where you can report visa fraud and misuse. Help protect our national interests and crack down on visa abuse: https://t.co/jkr409W6tb. — Tommy Pigott (@statedeptspox) September 23, 2026

¿QUÉ INFORMACIÓN SOLICITA EL PORTAL PARA DENUNCIAR FRAUDES DE VISA?

El portal pide que la persona reporte la mayor cantidad posible de datos verificables sobre el supuesto fraude de visa o uso indebido. La denuncia puede hacerse de forma anónima, pero el Departamento de Estado señala que incluir nombre y correo electrónico del denunciante permite que los investigadores pidan aclaraciones o información adicional.

“Este formulario puede enviarse de forma anónima. Pero proporcionar su nombre y dirección de correo electrónico nos permite ponernos en contacto con usted si tenemos alguna pregunta sobre la información que proporcionó”, precisa en su sitio web Trave.State.Gov del Departamento de Estado.

DATOS SOBRE LA PERSONA DENUNCIADA

El formulario permite incluir, si se conocen:

Nombre, segundo nombre y apellido.

Fecha de nacimiento.

País de nacionalidad o país del pasaporte.

Dirección, correo electrónico, teléfono y perfiles de redes sociales.

Número de pasaporte y número de visa.

Número de extranjero o A-Number, si se conoce.

Número de recibo o de petición migratoria relacionado con el caso.

El portal no exige que el denunciante tenga todos esos datos. La recomendación oficial es aportar la información disponible y ser tan específico como sea posible, con el fin de que la denuncia pueda ser evaluada.

DATOS SOBRE EMPRESAS U ORGANIZACIONES

La denuncia también puede referirse a una empresa, escuela, bufete de abogados, reclutador u otra organización presuntamente vinculada con fraude o abuso de visas. En esos casos, pueden incluirse:

Nombre de la entidad.

Dirección física.

Sitio web y enlaces a redes sociales.

Teléfono y correo electrónico.

Nombres de las personas asociadas o responsables que conozcas.

DESCRIPCIÓN Y DOCUMENTOS

Además de brindar los datos detalladamente, la parte esencial del formulario es explicar con detalle qué conducta se sospecha y por qué podría tratarse de fraude o uso indebido de una visa. El formulario solicita una descripción de la supuesta actividad fraudulenta, comentarios adicionales y permite adjuntar documentos en formatos PDF o imagen.

Por ejemplo, si vas a reportar información sobre documentos falsificados, matrimonios simulados, ofertas de empleo falsas, empresas ficticias, declaraciones engañosas en una solicitud de visa o esquemas vinculados con turismo de nacimiento, tu denuncia debe describir hechos concretos: qué ocurrió, quién participó, cuándo, dónde y qué pruebas existen; no solo sospechas generales.

DATOS DEL DENUNCIANTE

Puedes elegir entre:

Denuncia anónima: no estás obligado a dar tu nombre ni datos de contacto.

no estás obligado a dar tu nombre ni datos de contacto. Denuncia identificada: puedes incluir nombre, correo electrónico, teléfono y dirección para que el Departamento de Estado pueda comunicarse contigo si necesita información adicional.

Brindar información de contacto es voluntario, aunque no proporcionarla puede limitar la capacidad de los investigadores para actuar o dar seguimiento a la denuncia.

La parte más importante de la denuncia es explicar qué ocurrió, cuándo y dónde sucedió, quién participó y qué documentos, mensajes, fotos u otras pruebas respaldan la sospecha (Foto: Shutterstock)