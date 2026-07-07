La política migratoria de Donald Trump ahora se enfoca en los extranjeros casados con ciudadanos estadounidenses, con el argumento de frenar matrimonios celebrados sólo para obtener la green card. Esa postura ha encendido alarmas en muchas familias inmigrantes: tanto en quienes ya iniciaron el trámite de residencia como en quienes piensan casarse con un ciudadano estadounidense. Si estás pasando por este proceso, conviene conocer qué revisiones ha impuesto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y qué requisitos pide para prevenir el fraude.

En EE.UU. se han intensificado las auditorías a cerca de 300,000 migrantes que solicitaron su green card mediante el matrimonio con ciudadanos estadounidense, precisó el Departamento de Seguridad Nacional.

Si pediste la green card por matrimonio, prepara contratos, facturas, fotos y testigos: USCIS pedirá más evidencias (Foto: Freepik)

¿QUÉ CAMBIOS APLICA USCIS A QUIENES SOLICITAN LA GREEN CARD POR MATRIMONIO?

Si solicitaste la residencia permanente tras haberte casado con un ciudadano estadounidense, debes conocer qué exige ahora USCIS: mayor escrutinio de la relación (entrevistas conjuntas o separadas, verificación de pruebas de convivencia), revisión detallada de documentos (contratos de alquiler, facturas, registros bancarios y fotos), y posibles verificaciones adicionales como llamadas o visitas.

También aumentan las preguntas sobre antecedentes penales, entradas y salidas del país, y la autenticidad de los documentos presentados.

El abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de inmigración en TelevisaUnivision, dijo que los requisitos para la residencia por matrimonio permanecen igual, pero que ahora el escrutinio es mucho más estricto: “Lo que sí cambió es el enfoque para detectar fraude”. Por eso recomendó a las parejas que preparen y organicen pruebas (contratos, recibos, fotos, mensajes y testimonios) que demuestren que el matrimonio es real.

Así se determinará el fraude

Cuando la División de Detección de Fraude –una unidad del Servicio de Seguridad Nacional–detecta alguna inconsistencia, inicia una verificación rigurosa no solo de la documentación, sino que también puede realizar visitas y citar a entrevistas por separado a cada cónyuge. Se prestará especial atención a los casos de extranjeros que llegaron sin autorización o que entraron con visa y se quedaron. Si ese es el caso, ¿podrían decirle que no califica?

“Puede ser, depende del tipo de violación que haya tenido la persona en su historial migratorio. Sí va a haber un énfasis en ese tipo de violación –con alguien que se quedó en el país más tiempo del que le permitía su visado–, porque hay personas que entraron con una visa de turista o indocumentados y se casaron inmediatamente. Eso puede ser indicio de que la persona se casó para obtener la residencia. Hay que demostrar que ese no era el propósito”, señaló Olmedo.

Para ello, se recomienda documentar todo: que ha pagado los impuestos, cuentas bancarias juntos, seguros médicos, trabajo y fotografías incluso de redes sociales.

Es muy probable que los citen a una nueva entrevista e incluso los entrevisten por separado para confirmar que su versión coincida. Además, los oficiales pueden visitar el vecindario para comprobar si viven juntos y hablar con vecinos que confirmen lo declarado.

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