Si vives en el sur de California y recientemente te recortaron o te quitaron tus beneficios de CalFresh, tranquilo que no estás solo ni sin opciones. En los últimos meses hubo cambios en el programa que dejaron a muchas familias con menos ayuda para comprar comida o directamente sin cupones, lo que ha obligado a ajustar presupuestos y a buscar apoyo en otras fuentes para cubrir lo básico. En esta nota te contaremos dónde y cómo puedes solicitar cupones de alimentos si te encuentras en esta parte del Estado Dorado.

En el sur de California, muchas familias se quedaron con menos ayuda de CalFresh o sin cupones de alimentos tras los últimos cambios del programa, pero todavía pueden acudir a bancos de comida, programas como WIC y redes comunitarias para llenar la despensa y aliviar el golpe en el bolsillo (Foto: Freepik)

¿DÓNDE SOLICITAR CUPONES DE ALIMENTOS EN EL SUR DE CALIFORNIA TRAS CAMBIOS EN CALFRESH?

A continuación, te brindamos datos de otros programas de asistencia alimentaria para pedir cupones de alimentos con el fin de llenar la despensa en tu hogar:

Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles

En Los Ángeles puedes solicitar ayuda alimentaria en varios puntos. Para conocer los centros de distribución solamente debes visitar el sitio web LAFoodBank.org, donde te brindarán las direcciones exactas y horarios programados de atención.

Programa WIC - Condado de Los Ángeles:

Si estás embarazada o tienes un hijo menor de 5 años, WIC puede ayudarte a obtener alimentos nutritivos y más recursos para mantener sana a su familia en crecimiento. El programa presta servicios a familias en los condados de Los Ángeles, Orange y San Bernardino. Solo debes registrarte haciendo clic aquí.

Feeding America Riverside | San Bernardino

Feeding America Riverside | San Bernardino distribuye más de 20 millones de comidas al año con la ayuda de más de 250 organizaciones benéficas asociadas, entre las que se incluyen bancos de alimentos, refugios de emergencia, comedores comunitarios, centros comunitarios y más. Los centros de distribución de alimentos son gratuitos y están abiertos al público. Ingresa a FeedingAmericaIE.org, luego coloca tu dirección en la barra de búsqueda para localizar un centro de distribución cercano.

En el condado de Orange

Si te encuentras en el condado de Orange debes llamar al 2-1-1 con el fin de hallar centro de reparto de alimentos, comida preparada, leche de fórmula para bebés y otro tipo de asistencia.

Banco de Alimentos Second Harvest del Condado de Orange

Visita FeedOC.org, una vez que ingrese coloca tu ciudad o código postal para que ubiquen un socio comunitario cercano que ofrezca asistencia con alimentos.

Food Share del Condado de Ventura

Si quieres que te brinden alimentos gratis, visita FoodShare.com e ingresa tu ubicación. Tras ello te darán varios puntos de reparto para que puedas ir en los horarios establecidos.

Hay herramientas para localizar el centro de reparto más cercano (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CÓMO SOLICITAR CUPONES DE ALIMENTOS?

En línea (toda California, incluido el sur): la forma más rápida es hacer la solicitud en el portal oficial de beneficios del estado: BenefitsCal.com.

la forma más rápida es hacer la solicitud en el portal oficial de beneficios del estado: BenefitsCal.com. Oficinas del condado (por ejemplo, Los Ángeles): puedes pedir CalFresh a través del Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS) de tu condado; en el caso de Los Ángeles, se hace con el DPSS y sus oficinas de distrito.

puedes pedir CalFresh a través del Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS) de tu condado; en el caso de Los Ángeles, se hace con el DPSS y sus oficinas de distrito. Lugares de apoyo comunitario: bancos de alimentos y organizaciones locales en el sur de California ayudan a llenar la solicitud y entender los cambios del programa; se pueden localizar usando la herramienta “Encuentre asistencia alimentaria” de la Red de Bancos de Alimentos de California.

Así puedes solicitar alimentos tras los cambios en CalFresh

Solicitud en línea: completa tu aplicación en BenefitsCal.com; luego harás una entrevista (usualmente por teléfono) y, si eres aprobado, recibirás por correo tu tarjeta EBT para comprar alimentos.

completa tu aplicación en BenefitsCal.com; luego harás una entrevista (usualmente por teléfono) y, si eres aprobado, recibirás por correo tu tarjeta EBT para comprar alimentos. Por teléfono: en el condado de Los Ángeles, puedes llamar al 866-613-3777, elegir la opción de “Solicitar beneficios” y luego “Solicitud de CalFresh” para hablar con un trabajador social que te ayude con el trámite.

en el condado de Los Ángeles, puedes llamar al 866-613-3777, elegir la opción de “Solicitar beneficios” y luego “Solicitud de CalFresh” para hablar con un trabajador social que te ayude con el trámite. En persona o por correo/fax: también puedes entregar la solicitud en una oficina de distrito de DPSS, dejarla en sus buzones, enviarla por correo o fax; cada condado del sur de California (LA, Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino, etc.) tiene su propio departamento de servicios sociales con direcciones y teléfonos específicos.

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