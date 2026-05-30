Si eres contribuyente en Estados Unidos y tienes una vivienda a tu nombre, hay una buena noticia: podrías acceder a beneficios fiscales vinculados a tu casa si cumples ciertas condiciones. Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS), estas ventajas pueden traducirse en reembolsos más altos o en una menor carga tributaria durante la temporada de impuestos, algo clave en un contexto de costos de vivienda cada vez más elevados. ¿De qué beneficios se trata y quiénes exactamente pueden recibirlos? A continuación, respondemos estas dudas.

¿QUÉ SON ESTOS “REEMBOLSOS ADICIONALES” PARA PROPIETARIOS?

Lo primero que se debe entender es que el IRS no creó un cheque nuevo exclusivo para propietarios, sino que está recordando el uso de herramientas ya existentes que, bien aprovechadas, pueden incrementar el reembolso o reducir el impuesto final. Entre ellas destaca el Mortgage Interest Credit, un crédito pensado para ayudar a personas de ingresos bajos o moderados a sobrellevar los costos de ser dueños de casa.

Los que califiquen pueden reclamar cada año, en su declaración de impuestos, una parte de los intereses hipotecarios que pagaron por su vivienda principal. Recuerda que a diferencia de una deducción, un crédito fiscal reduce directamente el monto de impuesto que se debe al IRS, por lo que tiene un impacto más fuerte en el resultado final.

Con el Mortgage Interest Credit y las deducciones por vivienda, algunos propietarios pueden pagar menos impuestos y lograr un reembolso más alto cada año (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL MORTGAGE INTEREST CREDIT?

El Mortgage Interest Credit (Crédito por Intereses Hipotecarios) es un beneficio fiscal en Estados Unidos diseñado para ayudar a los compradores de vivienda por primera vez a reducir sus impuestos federales.

Para aprovecharlo no basta con tener una hipoteca: es necesario contar con un documento específico llamado Mortgage Credit Certificate (MCC), emitido por una autoridad estatal o local de vivienda, el cual se otorga solo en determinadas circunstancias, generalmente como parte de programas destinados a compradores de vivienda de ingresos bajos o moderados.

REQUISITOS BÁSICOS

Ser propietario de una vivienda que se utiliza como residencia principal.

Tener un Mortgage Credit Certificate (MCC) válido, emitido por una agencia estatal o local.

Que el MCC haya sido otorgado para una hipoteca nueva destinada a la compra de esa vivienda principal (no una casa de vacaciones ni una propiedad de inversión).

Si se cumplen estas condiciones, el contribuyente puede reclamar el Mortgage Interest Credit en su declaración anual, año tras año, mientras el certificado siga vigente y se paguen intereses hipotecarios.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS DEDUCCIONES POR VIVIENDA?

Más allá del crédito, el IRS recuerda que muchos propietarios pueden detallar deducciones en la declaración, en lugar de aceptar la deducción estándar que se aplica por defecto. Esta decisión es más conveniente cuando la suma de ciertas deducciones (como intereses hipotecarios, impuestos a la propiedad y otros gastos elegibles) supera el monto de la deducción estándar.

Por lo tanto, quienes eligen detallar pueden:

Deducir los impuestos inmobiliarios estatales y locales pagados por su vivienda, dentro de los topes que establece la ley.

Deducir los intereses hipotecarios pagados durante el año, también sujetos a límites según el monto de la deuda hipotecaria y la fecha en que se originó la hipoteca.

TEN PRESENTE: estas deducciones no son un crédito directo, pero reducen el ingreso sujeto a impuestos, lo que significa un impuesto total menor y, en consecuencia, un reembolso más alto si durante el año se pagó de más a través de retenciones o pagos estimados.

Detallar tus deducciones en lugar de usar la estándar, combinado con un certificado de crédito hipotecario, puede marcar la diferencia en lo que el IRS te devuelve (Foto: Freepik)

¿QUÉ HACER PARA ACCEDER A ESTOS BENEFICIOS?

Si eres un propietario de vivienda interesado en acceder a los beneficios de Mortgage Interest Credit, el IRS recomienda:

Verifica si tienes o puedes obtener un Mortgage Credit Certificate (MCC) a través de programas estatales o locales de vivienda.

Revisa con calma si te conviene detallar deducciones en lugar de usar la deducción estándar, especialmente si pagas montos importantes de impuestos a la propiedad e intereses hipotecarios.

Guarda durante todo el año documentación clave: formularios y estados de cuenta de la hipoteca, comprobantes de pago de impuestos inmobiliarios y cualquier documento relacionado con el MCC o con programas de vivienda del estado o el condado.

¿HASTA CUÁNDO RECLAMARLO?

Los créditos y deducciones relacionados con la vivienda no se solicitan por separado, sino que se reclaman al presentar la declaración de impuestos correspondiente a cada año fiscal. Esto significa que:

Debes incluir el Mortgage Interest Credit y/o las deducciones por vivienda en tu declaración del año en cuestión.

Es importante revisar tu elegibilidad antes de la temporada de impuestos, para tener todos los papeles listos y no dejar pasar la oportunidad.

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