El panorama para miles de inmigrantes que pretenden trabajar legalmente en Estados Unidos podría dar cambio que podría impactar negativamente. Sucede que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta que pretende modificar las reglas para la obtención y la renovación de los permisos de empleo. Esta iniciativa pretende implementar filtros más estrictos, afectando a sectores de la comunidad extranjera. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo los siguientes párrafos.

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Se trata de una propuesta que pretende endurecer la política migratoria que se está aplicando desde que Donald Trump asumió la presidencia de los EE. UU. Eso sí, este planteamiento sólo afectará a algunos inmigrantes que pretenden laborar legalmente en el país.

De acuerdo a la información otorgada por N+ Univision , aquellos que resultarían perjudicados en caso se concrete esta normativa serán tres categorías principales de no ciudadanos:

Personas bajo libertad condicional humanitaria (categoría C-11).

Beneficiarios de la acción diferida (categoría c-14).

Inmigrantes con órdenes finales de deportación, pero se mantienen en libertad temporal bajo una orden de supervisión (categoría c-11).

Se estima que casi un millón de inmigrantes pertenecientes a estas categorías sufrirán el impacto de estas posibles actualizaciones para tramitar o renovar sus permisos de trabajo, según lo señalado por Armando Olmedo, V.P Consejo General de Inmigración de Televisa Univision.

La propuesta afectaría a las categorías C-11, C-14 y C-18. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué se propone con esta nueva propuesta del DHS y cómo afecta a las tres categorías

En el caso de los inmigrantes bajo las categorías C-11 y C-14, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) les solicitará que demuestren una “necesidad económica real” para que se le otorgue un permiso de trabajo .

No sería lo único, debido a que cada uno de los solicitantes tendrá que aprobar una rigurosa evaluación de discrecionalidad . Eso sí, si el individuo ha sido arrestado, acusado, procesado o condenado por algún delito en EE. UU., su trámite será rechazado.

Los más afectados de concretarse esta regulación serán los que están calificados bajo la categoría C-18, pues la agencia migratoria endurecerá los requisitos para otorgarles el permiso de trabajo; sin embargo, existe una excepción que les permitiría conseguirlo.

De acuerdo al medio citado, el beneficio se limitará únicamente a aquellas personas cuya expulsión resulte imposible de ejecutar ante la negativa de sus países de origen para emitir documentación necesarios para su traslado .

De concretarse esta propuesta, muchos inmigrantes podrían perder sus puestos de trabajo en el país. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Estarán obligados a usar E-Verify

La nueva propuesta también exigiría que los ciudadanos extranjeros que requieren extender sus permisos de trabajos deberán, de manera obligatoria, cotizar o postular a puestos sólo en compañías registradas y vigentes en E-Verify, una plataforma electrónica del gobierno federal encargada de comprobar la elegibilidad de los trabajadores.

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