En Florida, si tienes visa o estatus temporal, tu licencia de conducir ya no puede durar más de lo que indica tu documento migratorio y, en muchos casos, tendrá una vigencia más corta. Eso implica que como conductor necesitas mantener tu documentación actualizada y estar atento a las fechas de vencimiento de tu estatus legal porque cualquier cambio puede afectar directamente tu permiso para manejar. En los siguientes párrafos te contamos cuál es el tiempo máximo que te pueden otorgar y qué papeles debes preparar para solicitar la licencia siendo no inmigrante.

La nueva regla afecta a estudiantes, trabajadores con visa y otros no ciudadanos, que deberán pruebas de estatus migratorio, Seguro Social y domicilio en Florida (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁL ES EL TIEMPO MÁXIMO DE VIGENCIA DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR PARA NO INMIGRANTES?

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) fijó que la licencia de conducir para no inmigrantes tiene una vigencia máxima de un año, ligada al período de validez que aparece en el documento migratorio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que prueba la presencia legal.

Además, en muchos casos primero se entrega un permiso temporal en papel por 60 días antes de la emisión de la licencia plástica convencional.

En resumen:

La licencia para personas con estatus de no inmigrante (por ejemplo, con visa o permiso temporal) no puede tener una vigencia mayor al tiempo que marca su documento migratorio y, en todo caso, estará limitada a un máximo de un año.

Si el estatus legal no puede confirmarse electrónicamente, el Flhsmv puede negar la emisión o renovación de la licencia.

En solicitudes por primera vez, se emite un recibo y un permiso temporal de 60 días sin foto, y después, si todo se confirma, la licencia física; su duración se ajusta al vencimiento del estatus.

¿AHORA QUÉ NECESITAN LOS NO INMIGRANTES PARA TRAMITARLA?

Para no inmigrantes y otros no ciudadanos, Florida exige tres tipos de pruebas básicas, además del examen de manejo:

Prueba de estatus migratorio y presencia legal: pasaporte vigente con sello de entrada, formulario I‑94, visa correspondiente (F‑1, M‑1, J‑1, J‑2, etc.), tarjeta de residencia o autorización de empleo (EAD), según el caso.

pasaporte vigente con sello de entrada, formulario I‑94, visa correspondiente (F‑1, M‑1, J‑1, J‑2, etc.), tarjeta de residencia o autorización de empleo (EAD), según el caso. Prueba de Seguro Social: tarjeta de Seguro Social, formulario W‑2, comprobante de pago, formulario SSA‑1099 o carta de inelegibilidad emitida por la administración del Seguro Social si no tienes número.

tarjeta de Seguro Social, formulario W‑2, comprobante de pago, formulario SSA‑1099 o carta de inelegibilidad emitida por la administración del Seguro Social si no tienes número. Prueba de residencia en Florida: al menos dos documentos como contrato de alquiler, escritura, hipoteca, factura de servicios (luz, agua), seguro de vivienda o auto, estados de cuenta bancaria o cartas de agencias gubernamentales. Si los documentos están a nombre de otra persona, se puede usar un formulario de certificación de domicilio.

REQUISITOS Y VIGENCIAS PARA NO INMIGRANTES EN FLORIDA

A continuación, los requisitos y vigencias para licencias de conducir de no inmigrantes en Florida:

Vigencia máxima de la licencia Hasta 1 año, y nunca más allá de la fecha de vencimiento del estatus migratorio que aparece en el documento de USCIS/DHS. Vínculo con el estatus migratorio La duración de la licencia se ajusta al período de presencia legal que acredita el documento migratorio (visa, I‑94, EAD, green card, etc.). Permiso temporal inicial En muchos casos, primero se entrega un permiso/recibo temporal en papel por 60 días y luego la licencia plástica, una vez verificada la información. Prueba de estatus migratorio Pasaporte vigente con sello de entrada, formulario I‑94, visa correspondiente, tarjeta de residencia o autorización de empleo (EAD), según el tipo de estatus. Prueba de Seguro Social Tarjeta de Seguro Social, W‑2, talón de pago, formulario SSA‑1099 u otro documento oficial; en ciertos casos, carta de inelegibilidad si no se tiene número. Prueba de residencia en Florida Al menos dos documentos: contrato de alquiler o hipoteca, factura de servicios (luz, agua, internet), seguro de vivienda o auto, estados de cuenta bancaria, cartas de agencias públicas, etc. Verificación electrónica Si el sistema no puede confirmar el estatus legal con los datos migratorios, la agencia puede negar la emisión o renovación de la licencia. Exámenes requeridos Examen de conocimiento teórico, examen de visión y prueba práctica de manejo, según corresponda (primera vez o tipo de licencia).

PERFILES Y DOCUMENTOS CLAVE

Mira cuáles son los perfiles típicos de no inmigrantes en Florida y los documentos clave para tramitar la licencia:

Estudiante con visa F‑1/M‑1 Pasaporte vigente, visa F‑1/M‑1, formulario I‑94, I‑20 firmado Prueba de Seguro Social (si lo tiene) o carta de inelegibilidad, dos pruebas de residencia en Florida (contrato de alquiler, factura de servicios, etc.) Titular de visa de trabajo (H‑1B, L‑1, O‑1, etc.) Pasaporte vigente, visa de trabajo, formulario I‑94, carta de empleo o aprobación I‑797 Documento de Seguro Social (tarjeta, W‑2 o talón de pago) y dos pruebas de domicilio en Florida Cónyuge o dependiente con visa derivada (H‑4, L‑2, J‑2, etc.) Pasaporte, visa derivada, formulario I‑94, documento que vincule al titular principal (I‑797, I‑20, DS‑2019, según el caso) Comprobante de Seguro Social si aplica, más dos pruebas de residencia en Florida (pueden ser a nombre del titular más formulario de certificación de domicilio) Solicitante con permiso de trabajo (EAD) Tarjeta de autorización de empleo (EAD), formulario I‑94 o aprobación de petición (I‑797) Documento de Seguro Social o carta de inelegibilidad y dos pruebas de domicilio en Florida Residente permanente (tarjeta verde) Tarjeta de residente permanente (tarjeta verde) Tarjeta de Seguro Social o documento equivalente y dos pruebas de residencia en Florida

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