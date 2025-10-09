El Gobierno de Estados Unidos confirmó el calendario oficial de feriados federales para la recta final de 2025, y con ello llegan buenas noticias para quienes esperaban un descanso antes del cierre del año. Estas jornadas no solo conmemoran momentos históricos, sociales y culturales, sino que también representan una oportunidad perfecta para descansar, viajar o disfrutar de un fin de semana largo.

¿Cuándo será el próximo feriado en Estados Unidos?

Según el sitio web oficial del Gobierno de EE.UU., el lunes 13 de octubre será feriado por el Columbus Day, también conocido como Día de la Raza o Día de Colón. Esta fecha rinde homenaje a la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492 y se celebra cada segundo lunes de octubre.

El próximo descanso nacional será por el Columbus Day, el lunes 13 de octubre. | Crédito: EFE

El feriado permitirá a millones de trabajadores y estudiantes disfrutar de un fin de semana largo, ya que el Columbus Day se celebrará el lunes 13 de octubre. Será el último fin de semana extendido del año, pues los siguientes feriados federales, incluido el del martes 11 de noviembre (Día de los Veteranos), no coincidirán con lunes ni viernes.

El próximo feriado: Día de los Veteranos

Tras el Columbus Day, el siguiente feriado federal será el martes 11 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de los Veteranos (Veterans Day).

El Día de los Veteranos se celebrará el martes 11 de noviembre en honor a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas de EE.UU. | Crédito: Military.com

Esta jornada rinde tributo a los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y, como es habitual, las oficinas gubernamentales, bancos y muchas empresas privadas permanecerán cerradas. No obstante, los cajeros automáticos y los servicios de banca en línea continuarán operativos.

Feriados restantes en 2025

Tras el Día de los Veteranos, en Estados Unidos quedan dos feriados federales importantes para el resto del año. Estos días implican el cierre de oficinas públicas y la suspensión de muchas actividades laborales en distintos sectores.

Día de Acción de Gracias - Jueves 27 de noviembre. Es uno de los feriados más grandes del país, dedicado a agradecer por lo recibido. Se celebra en familia con cenas tradicionales y marca el inicio de la temporada de compras navideñas.

Jueves 27 de noviembre. Es uno de los feriados más grandes del país, dedicado a agradecer por lo recibido. Se celebra en familia con cenas tradicionales y marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Navidad - Jueves 25 de diciembre. Festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesús. Reúne a familias, promueve regalos y actividades comunitarias, y es fuertemente celebrada en la comunidad latina.

