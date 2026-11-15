El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos suele ser una razón suficiente para que las familias preparen con antelación distintos viajes a nivel nacional. En caso tengas planificado algún traslado en dicha fecha, tienes que tomar en cuenta los recientes pronósticos emitidos por las autoridades meteorológicas. Sucede que se espera que ‘El Niño’ traiga complicaciones, las cuales pueden perjudicar cualquier tipo de viaje terrestre o aéreo. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

Qué revela el pronóstico durante la semana de Thanksgiving 2026

De acuerdo al reporte compartido por los meteorólogos del Centro de Pronósticos de FOX , es posible que el territorio estadounidense experimente varias rondas de tormentas en los próximos días, afectando a millones de personas.

La causa de este posible tiempo severo se debe a una corriente en chorro que está activa producto del fenómeno ‘El Niño’. Para una mejor comprensión, se trata de una corriente de aire en lo alto de la atmósfera que permite el paso de varios sistemas de tormentas.

Como resultado, se prevén lluvias generalizadas y otras condiciones meteorológicas severas a inicios de la semana de Acción de Gracias. Es importante señalar que Thanksgiving se desarrollará el próximo jueves 26 de noviembre.

Se espera una serie de tormentas durante la semana de Acción de Gracias que traería lluvias generalizadas a ciertas regiones de EE. UU. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué zonas de EE. UU. pueden resultar afectadas con este pronóstico durante la semana de Thanksgiving 2026

Tomando en cuenta el reporte meteorológico de Fox Weather, las personas que residen en las regiones centro y este de los EE. UU. resultarán impactadas con estas precipitaciones generalizadas durante los días previos al Día de Acción de Gracias .

En la región sur (Texas, la costa del Golfo y partes del sureste) y la costa oeste de EE. UU. (Washington, Oregón y California) también tienen posibilidades de registrar precipitaciones durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Si bien se trata de un pronóstico, los residentes de las zonas afectadas deben prestar atención a las actualizaciones. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Con lo señalado, aquellos que residen en estas zonas y han planificado viajes terrestres o aéreos para disfrutar de este feriado federal tendrán que tomar sus precauciones o mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas para evitar contratiempos o riesgos.

Respecto a las zonas del noreste, los Grandes Lagos y las Grandes Llanuras del Norte, se espera un tiempo seco durante el Thanksgiving, pues el sistema de tormentas se mantendrá alejada.

Es importante resaltar que la nieve no se descarta durante el Día de Acción de Gracias. Según Fox Weather, algunas localidades de Montana, Idaho, Wyoming y Colorado tiene una probabilidad entre 70 a 90° de registrar nieve durante el jueves 26 de noviembre.