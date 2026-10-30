La Administración del Seguro Social (SSA) emitió este 30 de octubre un nuevo depósito para los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que en 2026 establece un pago federal máximo de US$994 para una persona. Al ser el segundo abono del mes, después del realizado el jueves 1 de octubre, podría confundirse con una ayuda adicional o una equivocación. Sin embargo, no es dinero extra. Aquí te contamos a qué corresponde este pago y por qué el siguiente depósito regular está previsto para el 1 de diciembre.

El pago que recibieron los beneficiarios del SSI el 30 de octubre no se trata de un error (Foto: Magnific)

EL PAGO DE SSI DEL 30 DE OCTUBRE NO ES UN BONO NI UN ERROR

El depósito que recibieron los beneficiarios del SSI el viernes 30 de octubre no fue un bono ni un error, sino el pago correspondiente a noviembre. Como el primer día de ese mes cae domingo, el depósito se adelantó al día hábil anterior. Por esa razón, no habrá otro pago regular del SSI durante noviembre.

El SSI está dirigido a personas de 65 años o más, personas ciegas y adultos o niños con una discapacidad que tengan ingresos y recursos económicos limitados. En el caso de los adultos menores de 65 años que solicitan el beneficio por discapacidad, la condición física o mental debe limitar significativamente su capacidad para trabajar y haber durado, o previsiblemente durar, al menos 12 meses, o poder causar la muerte. Para determinar la elegibilidad de los menores, también se consideran los ingresos y recursos de su familia

¿POR QUÉ NO HABRÁ OTRO DEPÓSITO HASTA EL 1 DE DICIEMBRE?

Debido a que el pago de noviembre se adelantó al 30 de octubre, el siguiente depósito regular para los beneficiarios del SSI se realizará el martes 1 de diciembre.

Ese día recibirán el pago correspondiente a diciembre. A continuación, te mostramos una tabla con los montos máximos del programa según la categoría del beneficiario.

CONCEPTO MONTO Pago mensual promedio para los beneficiarios de SSI US$737 Monto máximo para un solicitante individual US$994 por mes Monto máximo para las parejas elegibles (pajo conjunto) US$1,491

OJO: se pagará hasta 498 dólares para una “persona esencial” que cuida al beneficiario (alguien que vive con él y le brinda cuidados o apoyo continuo, y que cumple ciertas condiciones que marca la ley).

El sistema permite un pago adicional al monto básico de SSI para cubrir a esa persona cuidadora. No es un pago separado o independiente, sino un complemento ligado al caso del beneficiario principal de SSI.

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.