Las familias del noreste de Estados Unidos podrían enfrentar un invierno más costoso debido al aumento de los combustibles utilizados para calentar sus hogares. El impacto sería especialmente fuerte para quienes dependen del heating oil o combustible para calefacción, cuyo precio suele estar relacionado con el del diésel. Las proyecciones apuntan a un incremento importante frente al invierno pasado, por lo que millones de hogares podrían tener que destinar una mayor parte de su presupuesto a mantener sus viviendas a una temperatura adecuada.

Según informó The Hill, algunos estadounidenses podrían terminar pagando hasta cerca de 50% más por la calefacción este año, aunque una estimación de la National Energy Assistance Directors Association (NEADA) sitúa el aumento del heating oil en 31%. La diferencia responde a que se trata de proyecciones distintas y los precios todavía pueden cambiar durante los próximos meses.

Casi 5 millones de hogares estadounidenses utilizaron combustible para calefacción como principal fuente de calefacción durante el invierno de 2023-2024, y el 82% de ellos se encontraba en la región noreste, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética (EIA). Por ello, los movimientos en el precio de este combustible podrían tener un impacto particularmente importante en estados de esta zona.

El invierno en EE.UU. llega con mayores costos de calefacción para algunas familias. | Crédito: Magnific

¿Cuánto subirán las facturas de calefacción este invierno en EE.UU.?

La estimación varía según el combustible utilizado y el comportamiento de los precios durante los próximos meses. La National Energy Assistance Directors Association (NEADA), organización que representa a funcionarios estatales que buscan apoyo federal para cubrir los costos energéticos, proyectó un aumento promedio de 8.7% en el gasto de calefacción de los hogares estadounidenses.

Para quienes utilizan combustible para calefacción, el incremento proyectado es considerablemente mayor: 31% frente al invierno anterior. La organización calculó que estos hogares gastaron en promedio US$1,749 durante el último invierno y estima que podrían desembolsar unos US$2,297 este invierno.

Tipo de calefacción Aumento proyectado Gasto promedio/proyectado Combustible para calefacción 31% De US$1,749 a US$2,297 Gas natural 5.8% — Electricidad 9% — Propano 8.7% — Calefacción en general 8.7% —

Estas cifras son proyecciones y el gasto final dependerá de los precios de los combustibles, el consumo de cada hogar y las condiciones meteorológicas durante el invierno.

¿Por qué subirá el precio de la calefacción en el noreste?

Uno de los factores principales es el aumento del precio del diésel. William O’Neil, analista principal de investigación de S&P Global, explicó que ambos combustibles mantienen históricamente una relación estrecha debido a que tienen una composición química prácticamente idéntica, aunque reciben distintos aditivos y tratamientos.

Por ello, cuando aumenta el precio del diésel, el heating oil también suele encarecerse. O’Neil señaló que los hogares que dependen de este combustible podrían llegar a pagar alrededor de US$2 adicionales por galón frente al invierno pasado.

El especialista indicó que el heating oil residencial costó aproximadamente entre US$3.75 y US$4 por galón durante el invierno anterior. Si el incremento llegara a unos US$2 adicionales por galón, el precio sería aproximadamente 50% superior al registrado entonces.

En EE.UU., la calefacción será más costosa durante este invierno. | Crédito: Magnific

¿Qué hogares podrían sentir más el aumento en las facturas de la calefacción en EE.UU.?

El impacto dependerá principalmente del sistema de calefacción utilizado. Los hogares que emplean heating oil están expuestos al incremento más pronunciado contemplado en las proyecciones de NEADA.

Además, el aumento de los costos energéticos puede tener un efecto mayor sobre las familias de ingresos bajos y medios. Mark Wolfe, director ejecutivo de la organización, advirtió que cuando una familia tiene poco margen en su presupuesto, un incremento en la factura energética puede obligarla a reducir otros gastos esenciales.

Según Wolfe, algunas familias podrían terminar recortando sus compras de alimentos o medicamentos, acumulando deudas de servicios públicos o recurriendo a préstamos para cubrir sus gastos.

¿Cuándo comenzarán a sentirse los mayores costos de calefacción en EE.UU.?

En el caso del heating oil, el impacto podría comenzar incluso antes de que llegue el invierno. Wolfe señaló que los consumidores suelen comprar este combustible hacia comienzos de octubre, por lo que los precios registrados durante las próximas semanas serán especialmente importantes para los hogares que necesitan abastecerse.

La evolución del petróleo, el diésel y el combustible para calefacción determinará finalmente cuánto tendrán que pagar las familias. Por ahora, las proyecciones apuntan a un invierno con mayores costos energéticos, especialmente para quienes dependen del heating oil en el noreste de Estados Unidos.