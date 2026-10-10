Es una oportunidad para que los residentes de Los Ángeles puedan seguir ahorrando. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es una oportunidad para que los residentes de Los Ángeles puedan seguir ahorrando. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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Para beneficiar a los residentes de Los Ángeles, los bancos de alimentos de la ciudad han confirmado que se repartirán alimentos gratis del 12 al 15 de octubre. En caso estés habitando esta área, es necesario que aproveches esta ocasión. Por esa razón, te compartiré los horarios y los puntos de entrega habilitados en cada fecha. Presta atención a los siguientes párrafos.

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Residir en alguna ciudad de California ha sido un reto para muchas personas, especialmente inmigrantes. Esto se debe a que representa un alto costo de vida y una gran parte de estos habitantes no pueden sostenerlo.

Por esa razón, estos centros de distribución han decidido brindar un alivio a los habitantes con la habilitación de cientas de despensas para la entrega de alimentos, los cuales representan el principal gasto en los hogares.

Se espera que cada punto de entrega reparta proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas. No se descarta que estos lugares también entreguen comidas calientes y artículos de aseo personal.

Se trata de un acto caritativo que beneficiará cientas de familias en Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Se trata de un acto caritativo que beneficiará cientas de familias en Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 12 al 15 de octubre

  • Lunes 12 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 900632 a 4 p.m.
  • Martes 13 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
  • Miércoles 14 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 9001511 a.m. a 12:30 p.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 900572:30 a 3:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
  • Jueves 15 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
ANE Foundation312 E 5th Street, Los Angeles, CA 9001311:30 a.m. a 1 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 9001510:30 a.m. a 12:30 p.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 9001511 a.m. a 12:30 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Cada familia puede recibir una caja de alimentos con distintos productos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada familia puede recibir una caja de alimentos con distintos productos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si deseas buscar una despensa más cercana a tu ubicación, te recomiendo ingresar al . Esta plataforma te brinda los puntos más favorables con solo introducir tu dirección o código postal.

Te recomiendo acudir antes de las horas mencionadas, pues es posible que se registren largas filas en cada despensa habilitada. También es necesario llevar alguna identificación para demostrar que resides en Los Ángeles.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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