¿La alimentación de tu hogar te representa un alto costo de dinero? Si resides en la ciudad de Miami, puedes ahorrarte este problema con la ayuda ofrecida por las comunidades benéficas. Sucede que, del 02 al 04 de octubre, cientas de despensas abrirán sus puertas para que los residentes acudan y reciban alimentos gratis. Si quieres conocer las ubicaciones y los horarios disponibles, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.
Muchos hogares cuentan con diversos integrantes, lo que representa un mayor gasto en la alimentación. De esa manera, los ingresos que perciben se agotan antes de que finalice cada mes.
Ante esta realidad, los bancos de alimentos disponibles en Miami quieren aliviar —en gran parte— la carga económica que presentan estas familias; por esa razón, ofrecen la entrega de estos productos nutritivos sin la necesidad de realizar un gasto.
Es posible que estos puntos de distribución repartan proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, pastas, enlatados, entre otras opciones. Es más, ciertas despensas también reparten comida caliente y artículos de aseo personal.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Miami del 02 al 04 de octubre
- Viernes 02 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Matthews Free Will Baptist Church
|6715 NW 2nd Ct., Miami, FL 33150
|12 a 2 p.m.
|Glory Temple Ministry FP
|7950 NW 22nd Ave., Miami, FL 33147
|11 a.m. a 2 p.m.
|Fountain of Life Apostolic Church
|3505 NW 79th St., Miami, FL 33147
|10 a.m. a 12 p.m.
|Unity Pentecostal COG
|801 NW 111th St., North Miami, FL 33168
|5:30 a 6:30 p.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave., Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
- Sábado 03 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Grove Outreach
|3749 Grand Ave., Miami, FL 33133
|6 a 7:30 a.m.
|First Haitian COG
|7140 N Miami Ave., Miami, FL 33150
|10 a.m. a 12 p.m.
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave., Miami, FL 33144
|9 a 11 a.m.
|First Baptist Church of Coral Park
|8755 SW 16th St., Miami, FL 33165
|7:30 a 9:30 a.m.
|Bezerra de Menezes Food Pantry
|6450 NW 77th Ct., Miami, FL 33166
|2 a 4 p.m.
|N. Miami Ave COG
|14250 N Miami Ave., Miami, FL 33168
|7 a 9 a.m.
- Domingo 04 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave., Miami, FL 33144
|12 a 1 p.m.
|Norland SDA Church
|1175 NW 183rd St., Miami Gardens, FL 33169
|5:30 a 7:30 p.m.
Si las despensas mencionadas en las listas están lejanas a tu ubicación, te aconsejo que ingreses a la plataforma de Feeding South Florida. Con solo insertar tu dirección o código postal, el sistema te arrojará las opciones más favorables.
Ciertas despensas solo te pueden solicitar algún documento que acredite tu estancia en Miami para la entrega de esta caja de alimentos. Recuerda acudir antes de la hora indicada, pues es posible que se registren largas colas en estos puntos.