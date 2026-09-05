Una excelente noticia llega para los residentes de Nueva Jersey. Desde el 07 al 10 de septiembre, cientas de despensas estarán habilitadas para repartir alimentos gratis. La iniciativa pretende beneficiar a las familias que están pasando por complicaciones económicas. En caso estés interesado y quieres saber cuáles son los horarios y puntos de entrega disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.

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Si bien la iniciativa está pensada para las familias del estado mencionado en situación económica vulnerable, cualquier residente puede acercarse a la despensa más cercana con la finalidad de recibir estos productos.

Es una ayuda que permitirá el alivio económico de miles de familias que residen en los distintos condados de Nueva Jersey, pues la alimentación representa uno de los gastos básicos más importantes de cada hogar.

Es posible que los interesados reciban alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas, entre los cuales destacan proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, entre otras opciones. Además, ciertas despensas pueden ofrecer comida caliente o artículos de aseo personal.

Esta ayuda está pensada para beneficiar a las familias con complicaciones económicas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 07 al 10 de septiembre

Lunes 07 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m.

Martes 08 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m.

Miércoles 09 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m.

Jueves 10 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m.

Cada familia recibirá una caja de alimentos que le puede durar aproximadamente una semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

¿No identificaste una despensa cercana a tu ubicación en la listas que te brindé? En ese caso, puedes ingresar a la plataforma de Community Food Bank of Nueva Jersey . Con solo escribir tu dirección, ciudad o código postal, el sistema te arrojará las opciones más favorables.

Es necesario que acudas con puntualidad, pues es posible que se registren colas. Trata de llevar contigo alguna identificación que acredite que resides en una de las ciudades de Nueva Jersey.