Los ciudadanos interesados deben prestar atención a este acto benéfico. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Los ciudadanos interesados deben prestar atención a este acto benéfico. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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¡Excelente noticias para los ! Recientemente, se confirmó que distintas organizaciones benéficas habilitarán despensas para repartir alimentos gratis del 26 al 29 de octubre. En estas fechas, los residentes podrán acceder a distintos productos sin la necesidad de gastar un dólar. Para conocer más detalles, sigue leyendo este artículo informativo.

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Hay familias en esta ciudad que pasan complicaciones económicas cada mes, pues sus ingresos no son suficientes para solventar los gastos o las deudas que cuentan.

Se trata de una dura realidad que le toca afrontar a estos hogares. Por esa razón, los bancos de alimentos de la ciudad de Nueva York han planificado distribuir alimentos a decenas despensas para que realicen esta actividad caritativo.

Se espera que estos puntos de entrega repartan productos perecibles y no perecibles, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas.

Además de frutas y verduras, los interesados pueden recibir enlatados o embolsados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Además de frutas y verduras, los interesados pueden recibir enlatados o embolsados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y despensas disponibles en Nueva York del 26 al 29 de octubre

  • Lunes 26 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Luke’s Senior Community Program777 East 222nd Street, NY 104678 a.m. a 1:30 p.m.
Project Bravo at Montefiore Medical Ctr3058 Bainbridge Avenue, NY 1046712 a 2 p.m.
Christ Disciples International Ministries3021-33 Webster Avenue, 1046710 a.m. a 1 p.m.
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street, NY 1046812 a 2 p.m.
Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, NY 104571 a 5 p.m.
  • Martes 27 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx, NY 1046611 a.m. a 1 p.m.
St. Luke’s Senior Community Program777 East 222nd Street, NY 104678 a.m. a 1:30 p.m.
Abrigo Del Omnipotente, Inc.2009 Monterey Avenue, NY 1045712 a 2 p.m.
Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, NY 104571 a 5 p.m.
Community Food Pantry at Highbridge1363 Ogden Avenue, 1045210 a.m. a 1 p.m.
  • Miércoles 28 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx, NY 1046611 a.m. a 1 p.m.
12 a 2 p.m.
Bronx Bethany Community Corporation964 East 227 Street, 104669 a 11 a.m.
Co-Op City Seventh Day Adventist Church1010 Baychester Avenue, 104755:30 a 7 p.m.
St. Luke’s Senior Community Program777 East 222nd Street, NY 104678 a 10 a.m.
Project Bravo at Montefiore Medical Ctr3058 Bainbridge Avenue, NY 1046712 a 2 p.m.
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street, NY 1046812 a 2 p.m.
Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, NY 104571 a 5 p.m.
  • Jueves 29 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
New Life Holiness Caring Hands Food Pantry4401 Barnes Avenue, Bronx, NY
10466		7:30 a 10:30 a.m.
Olivet Gospel Church Community Food Distribution Program3900 Dyre Ave, NY 104664 a 6 p.m.
Bronx Bethany Community Corporation964 East 227 Street, 104663 a 6 p.m
St. Luke’s Senior Community Program777 East 222nd Street, NY 104678 a.m. a 1:30 p.m.
Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, NY 104571 a 5 p.m.
Cada habitante tiene la oportunidad de acceder a una caja con distintos alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada habitante tiene la oportunidad de acceder a una caja con distintos alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso las despensas recomendadas en las listas te quedan lejanas de visitar, puedes . Con solo ingresar tu ciudad, barrio, dirección o código postal, el sistema te arrojará los resultados más cercanos en cuestión de segundos.

Es una excelente oportunidad para que accedas a distintos alimentos sin la necesidad de gastar dinero. Recuerda, acude antes de la hora pactada y lleva contigo algún documento que acredite tu residencia en Nueva York.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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