¡Excelente noticias para los habitantes de Nueva York! Recientemente, se confirmó que distintas organizaciones benéficas habilitarán despensas para repartir alimentos gratis del 26 al 29 de octubre. En estas fechas, los residentes podrán acceder a distintos productos sin la necesidad de gastar un dólar. Para conocer más detalles, sigue leyendo este artículo informativo.
Hay familias en esta ciudad que pasan complicaciones económicas cada mes, pues sus ingresos no son suficientes para solventar los gastos o las deudas que cuentan.
Se trata de una dura realidad que le toca afrontar a estos hogares. Por esa razón, los bancos de alimentos de la ciudad de Nueva York han planificado distribuir alimentos a decenas despensas para que realicen esta actividad caritativo.
Se espera que estos puntos de entrega repartan productos perecibles y no perecibles, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas.
Horarios y despensas disponibles en Nueva York del 26 al 29 de octubre
- Lunes 26 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Luke’s Senior Community Program
|777 East 222nd Street, NY 10467
|8 a.m. a 1:30 p.m.
|Project Bravo at Montefiore Medical Ctr
|3058 Bainbridge Avenue, NY 10467
|12 a 2 p.m.
|Christ Disciples International Ministries
|3021-33 Webster Avenue, 10467
|10 a.m. a 1 p.m.
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street, NY 10468
|12 a 2 p.m.
|Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, NY 10457
|1 a 5 p.m.
- Martes 27 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx, NY 10466
|11 a.m. a 1 p.m.
|St. Luke’s Senior Community Program
|777 East 222nd Street, NY 10467
|8 a.m. a 1:30 p.m.
|Abrigo Del Omnipotente, Inc.
|2009 Monterey Avenue, NY 10457
|12 a 2 p.m.
|Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, NY 10457
|1 a 5 p.m.
|Community Food Pantry at Highbridge
|1363 Ogden Avenue, 10452
|10 a.m. a 1 p.m.
- Miércoles 28 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx, NY 10466
|11 a.m. a 1 p.m.
12 a 2 p.m.
|Bronx Bethany Community Corporation
|964 East 227 Street, 10466
|9 a 11 a.m.
|Co-Op City Seventh Day Adventist Church
|1010 Baychester Avenue, 10475
|5:30 a 7 p.m.
|St. Luke’s Senior Community Program
|777 East 222nd Street, NY 10467
|8 a 10 a.m.
|Project Bravo at Montefiore Medical Ctr
|3058 Bainbridge Avenue, NY 10467
|12 a 2 p.m.
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street, NY 10468
|12 a 2 p.m.
|Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, NY 10457
|1 a 5 p.m.
- Jueves 29 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|New Life Holiness Caring Hands Food Pantry
|4401 Barnes Avenue, Bronx, NY
10466
|7:30 a 10:30 a.m.
|Olivet Gospel Church Community Food Distribution Program
|3900 Dyre Ave, NY 10466
|4 a 6 p.m.
|Bronx Bethany Community Corporation
|964 East 227 Street, 10466
|3 a 6 p.m
|St. Luke’s Senior Community Program
|777 East 222nd Street, NY 10467
|8 a.m. a 1:30 p.m.
|Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, NY 10457
|1 a 5 p.m.
En caso las despensas recomendadas en las listas te quedan lejanas de visitar, puedes ingresar a la plataforma de Food Bank for NYC. Con solo ingresar tu ciudad, barrio, dirección o código postal, el sistema te arrojará los resultados más cercanos en cuestión de segundos.
Es una excelente oportunidad para que accedas a distintos alimentos sin la necesidad de gastar dinero. Recuerda, acude antes de la hora pactada y lleva contigo algún documento que acredite tu residencia en Nueva York.