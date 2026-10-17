Una excelente oportunidad que beneficiará a cientas de familias de San Francisco. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una excelente oportunidad que beneficiará a cientas de familias de San Francisco. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

A poco de finalizar la presente semana, las organizaciones comunitarias y los bancos de alimentos de San Francisco han brindado una excelente noticia que beneficiará a sus residentes. Sucede que, desde el 19 hasta el 22 de octubre, varias despensas abrirán sus puertas para entregar alimentos gratis. Es una buena oportunidad para que cada familia pueda seguir ahorrando dinero. En esta nota, se revelará los horarios y los puntos de entrega disponibles.

TE PUEDE INTERESAR

California es uno de los estados que representa un alto costo de vida; por lo tanto, sus distintas ciudades obliga a las personas a mantener buenos ingresos económicos para lograr una vida estable, pero la realidad suele ser distinta en miles de casos.

Hay familias que les cuesta estirar sus ingresos hasta finalizar cada mes, pues necesitan pagar cuentas o amortiguar deudas. Ante esta realidad, no dudarían en aprovechar cualquier tipo de ayuda que les permita ahorrar más dinero.

Por esa razón, los bancos de alimentos de San Francisco habilitaron nuevas jornadas para que sus residentes puedan acercarse a la despensa más cercana y acceder a productos nutritivos sin tener que gastar un dólar.

Cada hogar tiene la posibilidad de recibir proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados y otros alimentos. Es más, no se descarta la posibilidad de que accedan a artículos de aseo personal o comidas calientes.

Cada familia puede acceder a varios kilos de alimentos. Es más, ciertas despensas también ofrecen comidas calientes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada familia puede acceder a varios kilos de alimentos. Es más, ciertas despensas también ofrecen comidas calientes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Horarios y despensas disponibles en San Francisco del 19 hasta el 22 de octubre

  • Lunes 19 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services518 Grant Avenue, San Francisco, CA 9410812 a 2:30 p.m.
District 10 Community Market5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241 a 6 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Martes 20 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chinatown YMCA855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410811 a.m. a 1 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Miércoles 21 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 941341 a 3 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mission Action: Casa Colibri5630 Mission Street, San Francisco, CA 941129 a.m. a 12 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Jueves 22 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 9413412 a 2 p.m.
Curry Senior Center520 Turk Street, San Francisco, CA 9410210 a.m. a 1 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
Esta caja de alimentos puede durar por varios días en una familia. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Esta caja de alimentos puede durar por varios días en una familia. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si las despensas señaladas te quedan lejos de tu ubicación, necesitarás ingresar a la . Este sistema te permite conocer los lugares de distribución más próximos con solo ingresar tu dirección o código postal.

Es una buena oportunidad para sentir alivio de la carga económica que presentas. Recuerda acudir con una credencial que revela tu estancia en San Francisco y acude antes de la hora pactada, pues existe la posibilidad de que se registren colas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC