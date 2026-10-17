A poco de finalizar la presente semana, las organizaciones comunitarias y los bancos de alimentos de San Francisco han brindado una excelente noticia que beneficiará a sus residentes. Sucede que, desde el 19 hasta el 22 de octubre, varias despensas abrirán sus puertas para entregar alimentos gratis. Es una buena oportunidad para que cada familia pueda seguir ahorrando dinero. En esta nota, se revelará los horarios y los puntos de entrega disponibles.
California es uno de los estados que representa un alto costo de vida; por lo tanto, sus distintas ciudades obliga a las personas a mantener buenos ingresos económicos para lograr una vida estable, pero la realidad suele ser distinta en miles de casos.
Hay familias que les cuesta estirar sus ingresos hasta finalizar cada mes, pues necesitan pagar cuentas o amortiguar deudas. Ante esta realidad, no dudarían en aprovechar cualquier tipo de ayuda que les permita ahorrar más dinero.
Por esa razón, los bancos de alimentos de San Francisco habilitaron nuevas jornadas para que sus residentes puedan acercarse a la despensa más cercana y acceder a productos nutritivos sin tener que gastar un dólar.
Cada hogar tiene la posibilidad de recibir proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados y otros alimentos. Es más, no se descarta la posibilidad de que accedan a artículos de aseo personal o comidas calientes.
Horarios y despensas disponibles en San Francisco del 19 hasta el 22 de octubre
- Lunes 19 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12 a 2:30 p.m.
|District 10 Community Market
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Martes 20 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chinatown YMCA
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11 a.m. a 1 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Miércoles 21 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1 a 3 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: Casa Colibri
|5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|9 a.m. a 12 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Jueves 22 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12 a 2 p.m.
|Curry Senior Center
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 1 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
Si las despensas señaladas te quedan lejos de tu ubicación, necesitarás ingresar a la plataforma de San Francisco-Marín Food Bank. Este sistema te permite conocer los lugares de distribución más próximos con solo ingresar tu dirección o código postal.
Es una buena oportunidad para sentir alivio de la carga económica que presentas. Recuerda acudir con una credencial que revela tu estancia en San Francisco y acude antes de la hora pactada, pues existe la posibilidad de que se registren colas.