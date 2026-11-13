Con la pronta llegada de Thanksgiving Day 2026, muchas familias están buscando apoyo para preparar la tradicional cena festiva. En caso residas en Dallas-Fort Worth, tendrás la posibilidad de acceder a pavos y alimentos totalmente gratis. Si pretendes aprovechar esta iniciativa, esta nota informativa te revelará los lugares exactos para que acudas y otros detalles importantes.
Conocida como el Día de Acción de Gracias, este importante evento se celebrará el jueves 26 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. Si bien falta dos semanas para dicha fecha, distintas iglesias, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias de Dallas-Fort Worth metroplex ya están brindando ayuda para preparar la cena respectiva.
Si bien gran parte de los puntos de distribución entregarán un pavo para cada familia, también es posible que entreguen cenas gratuitas como previa celebración al Thanksgiving.
Dónde conseguir pavos y alimentos gratis en Dallas-Fort Worth
En caso estés buscando el pavo y los alimentos que conlleva a la preparación de esta cena tradicional, a continuación te revelará en qué puntos de DFW necesitas acercarte para recibirlo sin la necesidad de gastar un dólar.
|DESPENSA U ORGANIZACIÓN
|DIRECCIÓN
|FECHA DE ENTREGA
|HORARIO
|Tarrant Area Food Bank
|Estacionamiento 4 del AT&T Stadium, Arlington
|Jueves 19 de noviembre
|De 8 a.m. a 12 p.m.
|The Potter’s House
|777 W. Kiest Blvd., Dallas
|Sábado 21 de noviembre
|De 9 a.m. a 12 p.m.
|United MegaCare
|777 W. Kiest Blvd., Dallas
|Sábado 21 de noviembre
|De 9 a.m. a 12 p.m.
|Epic Waters Indoor Waterpark
|2970 Epic Place
|Sábado 21 de noviembre
|Los interesados deben completar un formulario y recibir confirmación antes de acudir.
|Universidad del Norte de Texas en Dallas (UNT Dallas) y North Texas Food Bank
|Estacionamiento 2 del campus, 7350 University Hills Blvd
|Sábado 21 de noviembre
|9 a.m. a 12 p.m.
|Dream Center Dallas
|1900 S. Ewing Ave
|Sábado 21 de noviembre
|Desde la 1 p.m.
Para el día jueves 26 de noviembre, Mission Arlington distribuirá a domicilio pavos, jamones, canastas de alimentos y comidas preparadas a aproximadamente 7,000 familias. Si quieres aprovechar esta ayuda, te aconsejo comunicarte con el número 817-277-6620.
Dónde conseguir cenas gratuitas en Dallas-Fort Worth
Si no pretendes preparar la cena tradicional en tu hogar, existen puntos donde puedes recibirla sin la necesidad de gastar dinero. Eso sí, es necesario acudir antes de la hora pactada. A continuación, te mostraré algunas opciones.
|ORGANIZACIÓN
|CIUDAD
|DIRECCIÓN
|FECHA Y HORA
|H-E-B
|Dallas
|Centennial Building de Fair Park, 1001 Washington St.
|Miércoles 18 de noviembre de 3 a 7 p.m.
|Families Feeding Families
|Irving
|Plymouth Park United Methodist Church, 1615 W. Airport Freeway
|Miércoles 25 de noviembre de 11 a.m. a 3 p.m.