Conoce los puntos de entrega y horarios para que reclames tu pavo y alimentos gratis con motivo de Thanksgiving. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Conoce los puntos de entrega y horarios para que reclames tu pavo y alimentos gratis con motivo de Thanksgiving. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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Con la pronta llegada de , muchas familias están buscando apoyo para preparar la tradicional cena festiva. En caso residas en Dallas-Fort Worth, tendrás la posibilidad de acceder a pavos y alimentos totalmente gratis. Si pretendes aprovechar esta iniciativa, esta nota informativa te revelará los lugares exactos para que acudas y otros detalles importantes.

Conocida como el Día de Acción de Gracias, este importante evento se celebrará el jueves 26 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. Si bien falta dos semanas para dicha fecha, distintas iglesias, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias de Dallas-Fort Worth metroplex ya están brindando ayuda para preparar la cena respectiva.

Si bien gran parte de los puntos de distribución entregarán un pavo para cada familia, también es posible que entreguen cenas gratuitas como previa celebración al Thanksgiving.

El pavo es el alimento principal para la cena tradicional del Día de Acción de Gracias. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
El pavo es el alimento principal para la cena tradicional del Día de Acción de Gracias. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Dónde conseguir pavos y alimentos gratis en Dallas-Fort Worth

En caso estés buscando el pavo y los alimentos que conlleva a la preparación de esta cena tradicional, a continuación te revelará en qué puntos de DFW necesitas acercarte para recibirlo sin la necesidad de gastar un dólar.

DESPENSA U ORGANIZACIÓNDIRECCIÓNFECHA DE ENTREGAHORARIO
Tarrant Area Food BankEstacionamiento 4 del AT&T Stadium, ArlingtonJueves 19 de noviembre De 8 a.m. a 12 p.m.
The Potter’s House777 W. Kiest Blvd., DallasSábado 21 de noviembreDe 9 a.m. a 12 p.m.
United MegaCare777 W. Kiest Blvd., DallasSábado 21 de noviembreDe 9 a.m. a 12 p.m.
Epic Waters Indoor Waterpark2970 Epic PlaceSábado 21 de noviembreLos interesados deben completar un formulario y recibir confirmación antes de acudir.
Universidad del Norte de Texas en Dallas (UNT Dallas) y North Texas Food BankEstacionamiento 2 del campus, 7350 University Hills BlvdSábado 21 de noviembre9 a.m. a 12 p.m.
Dream Center Dallas1900 S. Ewing AveSábado 21 de noviembreDesde la 1 p.m.

Para el día jueves 26 de noviembre, Mission Arlington distribuirá a domicilio pavos, jamones, canastas de alimentos y comidas preparadas a aproximadamente 7,000 familias. Si quieres aprovechar esta ayuda, te aconsejo comunicarte con el número 817-277-6620.

Cada familia de DFW podrá disfrutar de esta tradicional cena con la ayuda gratuita ofrecida por organizaciones comunitarias. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada familia de DFW podrá disfrutar de esta tradicional cena con la ayuda gratuita ofrecida por organizaciones comunitarias. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Dónde conseguir cenas gratuitas en Dallas-Fort Worth

Si no pretendes preparar la cena tradicional en tu hogar, existen puntos donde puedes recibirla sin la necesidad de gastar dinero. Eso sí, es necesario acudir antes de la hora pactada. A continuación, te mostraré algunas opciones.

ORGANIZACIÓNCIUDADDIRECCIÓNFECHA Y HORA
H-E-BDallasCentennial Building de Fair Park, 1001 Washington St.Miércoles 18 de noviembre de 3 a 7 p.m.
Families Feeding FamiliesIrvingPlymouth Park United Methodist Church, 1615 W. Airport FreewayMiércoles 25 de noviembre de 11 a.m. a 3 p.m.
SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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