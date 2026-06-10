Ante el aumento de casos del gusano barrenador del Nuevo Mundo en el suroeste de EE.UU., las autoridades de Texas dieron a conocer las medidas de emergencia adoptadas frente a la propagación de este parásito que se alimenta de tejido vivo. Como esta larva de mosca deposita sus huevos en heridas abiertas u orificios del cuerpo, principalmente en el ganado y otros animales, ha surgido una gran inquietud entre la población: ¿es seguro consumir carne? En esta nota te lo explicamos y te contamos, además, qué acciones tomó el gobernador Greg Abbott y qué señalan los expertos.

Cabe precisar que al 10 de junio de 2026 se han reportado 7 casos domésticos: 6 en el Estado de la Estrella Solitaria y 1 en Nuevo México, según el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura (USDA).

Averigua qué pasa con la carne que consumes tras la alerta en Texas por el gusano barrenador (Foto: Freepik)

¿ES SEGURO COMER CARNE EN TEXAS TRAS LA ALERTA POR EL GUSANO BARRENADOR?

Hasta el momento, las autoridades sanitarias y los expertos coinciden en que es seguro consumir carne inspeccionada y vendida legalmente en Texas, porque el gusano barrenador no se transmite al comerla. En otras palabras: aunque el parásito ataca al ganado vivo, no infesta la carne ya procesada ni frutas o verduras.

Si consumes regularmente carne, los especialistas recomiendan mantener algunas prácticas de seguridad alimentaria como:

Adquirir carne en negocios que cuenten con permiso y certificación sanitaria,

Garantizar que la carne se mantenga refrigerada de forma adecuada durante el traslado y el almacenamiento.

Cocinar la carne por completo antes de ingerirla.

Lavarse bien las manos y desinfectar las superficies luego de manipular carne cruda.

Atender y cumplir las indicaciones que emitan las autoridades de salud, tanto locales como federales.

Como una medida de prevención, Canadá suspendió de forma temporal la importación de ganado vacuno, equino y otros animales de granja procedentes de Texas, publicó AP.

Teniendo en cuenta que el peligro no está en la carne, el riesgo principal es otro: el impacto económico en la producción ganadera, ya que los ganaderos incrementarán sus gastos en “medicamentos, tratamientos veterinarios y vigilancia sanitaria”, precisa N+ Univision.

Autoridades y expertos coinciden en que la carne inspeccionada sigue siendo segura en Texas (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LA MEDIDAS TOMADAS POR GREG ABBOTT Y EL ESTADO DE TEXAS POR EL GUSANO BARRENADOR DEL NUEVO MUNDO?

El 8 de junio de 2026, el gobernador Greg Abbott se reunió con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, y socios federales y estatales en el Laboratorio de Investigación de Insectos Ganaderos Knipling-Bushland para una sesión informativa y una actualización sobre la respuesta en curso de Texas a la amenaza del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

“Las moscas estériles son la solución eficaz para controlar la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo. El USDA está importando y distribuyendo estas moscas por todo el sur de Texas y recalibrará su despliegue donde sea necesario. Texas es resiliente. Es fundamental mantenerse alerta e informado”, declaró Abbott.

Entre las medidas específicas destacan que tomó están:

Zonas de cuarentena y control

Se estableció una zona infestada o de control de 20 km alrededor de las granjas donde se detectaron casos (por ejemplo, en el condado de Zavala, cerca de La Pryor).

Dentro de esa zona, ningún animal de sangre caliente puede salir sin inspección oficial de sanidad animal.

Hay una zona de vigilancia más amplia que incluye otros condados cercanos como Uvalde y áreas circundantes.

Movilización de recursos y coordinación con el gobierno federal

La orden de Abbott reasigna recursos estatales y pone a disposición todo el personal necesario para acelerar el envío y liberación de moscas estériles como método de control biológico.

Se está construyendo, con inversión federal, una instalación para producir masivamente moscas estériles en el sur de Texas, en la base aérea Moore de Edinburg, con planes de liberar millones de moscas estériles por semana, publica Bloomberg.

Abbott indicó que el gobierno federal está cubriendo los costos de la construcción de estas instalaciones y que se asignarán fondos estatales adicionales si son necesarios.

Restricciones y acciones en la frontera y el ganado

El USDA ha mantenido y reforzado la prohibición de importación de ganado de engorde mexicano debido al aumento de casos en Centroamérica y México, medida que también contribuye a la estrategia de Texas.

Greg Abbott anunció nuevas medidas de emergencia para contener al gusano barrenador (Foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP)

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS SOBRE EL GUSANO BARRENADOR DEL NUEVO MUNDO?

Expertos sanitarios, veterinarios y economistas agrícolas dieron sus puntos de vista sobre el gusano barrenador de Nuevo Mundo en Texas. Lo que dijeron a continuación:

Sobre seguridad alimentaria

Coinciden en que el gusano barrenador no infecta carne ni productos vegetales, por lo que no representa un riesgo directo por consumir carne, siempre que provenga de canales inspeccionados.

El énfasis está en el riesgo para animales vivos y en las pérdidas económicas para ganaderos, no en un riesgo masivo para consumidores.

Sobre impacto económico

Economistas agrícolas señalan que la plaga puede aumentar los costos de mano de obra, medicamentos y manejo del ganado, lo que podría presionar los precios de la carne a mediano plazo, más por costos de producción que por escasez física inmediata.

Sobre riesgo para salud humana

Especialistas en salud pública y parasitología indican que el riesgo para humanos es bajo pero real, ligado sobre todo a personas expuestas a animales infectados en áreas rurales con presencia de la mosca.

Recomiendan cubrir y limpiar bien las heridas, usar repelentes y seguir indicaciones de las autoridades en zonas declaradas en vigilancia o cuarentena.

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