Si bien se espera que el clima gélido esté a punto de llegar a EE. UU. , los expertos en meteorología resaltaron que una región específica del país podrá experimentar temperaturas agradables durante este mes de noviembre a causa del fenómeno ‘El Niño’. Entonces, ¿qué áreas podrán seguir disfrutando de un clima cálido en las próximas semanas? Para conocer los detalles completos, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

El vórtice Polar está padeciendo de alteraciones

Según los reportes meteorológicos, el vórtice polar sobre el Ártico está padeciendo de alteraciones. (Foto: NASA / Imagen referencial)

Un reciente reporte compartido por el Centro de Pronósticos de FOX señala que el vórtice polar, una zona de fuertes vientos que rodea el polo norte y mantiene el aire frío cerca al Ártico, se está alterando; esto significa que la distribución del frío pueda cambiar repentinamente.

Lo llamativo es que se trata de un patrón meteorológico inusual, ocasionando que el frío tarde más de lo previsto en ciertas áreas de los Estados Unidos.

“Podrían transcurrir varias semanas para que estas características del clima frío hagan su efecto e influyan en la corriente en chorro para crear patrones de mayor envergadura”, se lee.

Ante esta alteración, los meteorólogos del sitio especializado citado estiman que las temperaturas invernales en gran parte del país se registren a fines de noviembre y principios de diciembre.

‘El Niño’ mantendrá un clima cálido en el norte de EE. UU.

Gran parte de la región norte de EE. UU. mantendrá temperaturas agradables durante este mes de noviembre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Fox Weather también resalta que gran parte de la región norte de EE. UU. —específicamente el noroeste del Pacífico, las Grandes Llanuras del Norte, el Alto Medio Oeste, los Grandes Lagos y el Noreste— resultará beneficiada con temperaturas por encima del promedio durante este mes de noviembre.

La razón de este clima cálido durante el presente mes se debe a la influencia del fenómeno ‘El Niño’ y una corriente de aire proveniente del Pacífico. Eso sí, no se descartan breves periodos de frío en las áreas anteriormente señaladas.