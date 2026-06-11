Conseguir una entrevista para la visa de Estados Unidos puede convertirse en un proceso largo y frustrante debido a la alta demanda y a los extensos tiempos de espera que existen en muchos consulados alrededor del mundo. Para quienes necesitan viajar con mayor rapidez por turismo o negocios, el gobierno de EE.UU. pondrá en marcha una nueva alternativa que permitirá adelantar la fecha de la entrevista consular mediante el pago de una tarifa adicional. La medida comenzará a aplicarse en julio y busca ofrecer una opción para los solicitantes que deseen acceder a una cita en un plazo mucho más corto que el habitual, aunque sin modificar los requisitos ni aumentar las posibilidades de obtener la visa.

¿Desde cuándo entra en vigor el nuevo pago para acelerar entrevistas de visa?

El nuevo servicio entrará en vigor el 1 de julio. A partir de esa fecha, quienes soliciten visas de turismo o negocios podrán pagar una tarifa adicional de US$750 para acceder a una entrevista consular dentro de los 10 días posteriores al pago.

Según información difundida por Associated Press, la iniciativa fue dada a conocer a través de un aviso que será publicado en el Registro Federal y funcionará inicialmente como un programa piloto en determinadas embajadas y consulados estadounidenses.

La visa para ingresar a EE.UU. podrá obtener una entrevista más rápida mediante un pago adicional. | Crédito: Freepik

¿Cómo funcionará el servicio para obtener una entrevista más rápida?

El programa será completamente opcional. Los solicitantes que decidan utilizarlo deberán abonar US$750 adicionales al costo habitual de la visa, que actualmente es de US$185.

A cambio, tendrán acceso a una entrevista en un plazo considerablemente menor al que existe hoy en muchos consulados, donde las citas pueden tardar varios meses en estar disponibles.

Las autoridades estadounidenses aclararon que este pago solo permite acelerar la obtención de una entrevista y no modifica ninguna otra etapa del proceso migratorio.

¿El pago garantiza la aprobación de la visa?

No. Este es uno de los puntos más importantes que deben tener en cuenta los solicitantes.

Pagar la tarifa premium no significa que la visa será aprobada automáticamente ni que el solicitante recibirá un trato preferencial durante la evaluación de su caso. Los funcionarios consulares seguirán revisando cada solicitud de manera individual, considerando la documentación presentada, los antecedentes del postulante y los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense.

En otras palabras, el pago de US$750 únicamente permite adelantar la fecha de la entrevista.

¿Por qué EE.UU. implementa esta medida?

La decisión llega en medio de las largas demoras que enfrentan miles de personas para conseguir entrevistas consulares en distintas partes del mundo.

En numerosos países que no forman parte del Programa de Exención de Visa, los tiempos de espera pueden extenderse durante varios meses debido a la elevada demanda y a la capacidad limitada de atención en algunas oficinas consulares.

De acuerdo con el citado medio, la nueva modalidad busca ofrecer una alternativa para viajeros de turismo y negocios que necesitan realizar su trámite con mayor rapidez.

Solicitantes de visa en EE.UU. deberán tener en cuenta que el nuevo pago no garantiza la aprobación del trámite. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Hasta cuándo estará disponible el programa?

Por el momento, el servicio funcionará como una prueba piloto y estará vigente hasta el 31 de diciembre en las embajadas y consulados seleccionados para participar.

Antes de la entrada en vigor del programa, el Departamento de Estado dará a conocer la lista de sedes que ofrecerán esta opción.

Además, las autoridades evaluarán durante los próximos meses la demanda del servicio, la cantidad de solicitudes recibidas y su impacto en los tiempos de espera. Si los resultados son positivos, el programa podría extenderse más allá de diciembre e incluso ampliarse a más representaciones diplomáticas estadounidenses en el exterior.

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