Si eres estadounidense y planeas viajar a Europa, hay cambios importantes que debes conocer, aunque no afectarán la libertad de viajar que muchos piensan que terminará pronto. Pronto, los ciudadanos de Estados Unidos deberán solicitar una autorización de viaje previa llamada ETIAS para visitar 30 países europeos, incluidos la mayoría de los miembros de la Unión Europea y algunos países del espacio Schengen. Esta medida no significa que se necesite visa ni que el viaje sin visado se haya cancelado; simplemente será un requisito adicional para mantener el control y la seguridad fronteriza en la región.

Qué cambia y qué no

Contrario a algunos reportes que circulan, el 1 de febrero no entrará en vigor ningún cambio que elimine el acceso sin visa para los estadounidenses. La confusión surgió por las tensiones entre EE.UU. y ciertos países europeos debido a los aranceles impuestos por Donald Trump sobre naciones que se opusieron a sus planes sobre Groenlandia. Sin embargo, estos conflictos comerciales no afectan directamente los requisitos de entrada a Europa, según reportó Newsweek en un artículo.

Qué es el ETIAS y cómo funciona

El ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) es un permiso de viaje obligatorio para nacionales de países exentos de visa que quieran entrar a Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

La autorización está vinculada al pasaporte y será válida hasta tres años o hasta que el pasaporte expire, lo que implique renovar también la ETIAS si obtienes un nuevo pasaporte.

Costo y tiempo de viaje

Solicitar la autorización tiene un costo de 20 euros (aproximadamente 23 dólares) y permite que los estadounidenses viajen hasta 90 días en cualquier período de 180 días dentro de estos 30 países.

Aunque la autorización facilita el viaje, no garantiza la entrada: los oficiales de inmigración aún podrán verificar tu documentación y condiciones de ingreso al llegar.

Cómo solicitarla

La aplicación se hace en el sitio oficial de ETIAS o mediante su aplicación móvil. La mayoría de los casos se procesan en minutos, pero es recomendable aplicar con suficiente anticipación antes del viaje.

Tras enviar tu solicitud, recibirás un número de autorización por correo electrónico, que deberás presentar durante el viaje.

Otros países incluidos

El requisito de ETIAS no es exclusivo para Estados Unidos: también afecta a ciudadanos de Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y otros países que antes no necesitaban visa para entrar a Europa.

Cuándo entra en vigor

Estas nuevas reglas comenzarán a aplicarse en el último trimestre de 2026. Así que si tienes planeado viajar a Europa, marca esta fecha y prepárate para solicitar tu autorización con tiempo para evitar contratiempos.

