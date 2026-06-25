¡Mucho cuidado! Los estafadores ya no solo fingen ser agentes migratorios: ahora clonan números telefónicos que parecen oficiales del gobierno de los Estados Unidos, con códigos y dominios que confunden a cualquiera. Estos impostores llaman o envían mensajes alarmantes —exigiendo pagos inmediatos, datos personales o firmar documentos— con el único fin de asustar a las personas y forzarlas a actuar sin verificar. En esta nota te explicamos las señales más claras de fraude, qué preguntas hacer antes de confiar y los pasos concretos para comprobar la identidad de quien te contacta y proteger tus derechos.

Los delincuentes ahora clonan números del gobierno de EE.UU. (Foto: iStock)

¿CÓMO IDENTIFICAR FRAUDES DE SUPUESTOS AGENTES MIGRATORIOS?

Para detectar estos fraudes, no solamente debes fijarte en el número que aparece en la pantalla, sino también en la forma en que se comunican contigo, qué te piden y cómo te piden pagar.

Señales típicas de estafa

Te llaman de sorpresa diciendo que violaste leyes migratorias, que tu caso tiene un problema o que te van a deportar si no haces algo inmediato (pagar, brindar datos, etc.).

Usan amenazas o urgencia: hablan de arresto, deportación, multas altísimas si no pagas en ese momento o si no confirmas tus datos.

Te piden pagar por teléfono con tarjeta de regalo, depósitos en tiendas, transferencias instantáneas, apps de pago o criptomonedas.

Solicitan datos muy sensibles (número de Seguro Social, datos de cuenta bancaria, número de tarjeta) por llamada o mensaje, con el pretexto de verificar tu identidad o arreglar tu caso.

¿Por qué no confiar en el identificador de llamadas?

La respuesta es simple: porque estos inescrupulosos utilizan números clonados de las agencias del gobierno de EE.UU. Resulta que los estafadores pueden falsificar (spoof) el identificador de llamadas para que parezca que te llaman desde un número oficial de USCIS, ICE u otra agencia federal; incluso pueden decirte que verifiques el número en la web oficial, pero, aunque coincida, la llamada puede seguir siendo falsa.

Lo seguro es colgar y buscar tú mismo el número oficial de la agencia en su sitio web (.gov) y llamar directamente. Nunca devuelvas la llamada al número que aparece en la pantalla.

¿Cómo verificar si es una llamada real?

Como lo mencionamos, debes entrar tú mismo a los sitios web oficiales (por ejemplo, uscis.gov o ice.gov) y toma de ahí los teléfonos de contacto. Jamás uses los que te manden por mensaje o buzón de voz.

Ahora, si tienes un caso con USCIS, consulta el estatus solo en tu cuenta en línea o usando el número de recibo en el portal oficial.

Si recibes un correo que dice ser de USCIS y dudas, puedes reenviarlo a Webmaster@uscis.dhs.gov para que confirmen si es fraude (no responderán preguntas sobre tu caso, solo sobre posible phishing).

Las víctimas suelen ser personas que tienen trámites pendientes, hablan poco inglés o temen a la deportación, por lo que es clave desconfiar de cualquier llamada que pida dinero o datos sensibles “para arreglar el caso” (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ HACER CUANDO LA LLAMADA ES SOSPECHOSA?

Kelley Ortega, abogada de inmigración, recomendó mantener la calma y recordó que los agentes migratorios nunca usan las redes sociales ni llamadas por teléfono para exigir dinero a las personas.

“Se aprovechan del miedo y la desesperación de los migrantes; por lo tanto, si recibes una llamada, primero confirma si esto es real porque los estafadores pueden falsificar el identificador de llamadas (…). [Si recibes una comunicación de los delincuentes] dile que prefieres hablar directamente con tu abogado, quien podrá verificar si todo está en orden”, dijo en entrevista con N+ Univision.

¿Qué hacer si sospechas de fraude?

Cuelga de inmediato si te exigen pagos o datos sensibles por teléfono, aunque el número parezca oficial. Luego, reporta la estafa a la Comisión Federal de Comercio (FTC) en reportfraud.ftc.gov o llamando al 877-382-4357 (opción en español), publica USA.gov en español.

También puedes denunciar fraudes migratorios directamente a USCIS mediante su formulario de confidencias y, en ciertos casos, a programas del Departamento de Justicia para fraude y abuso en inmigración.

SEÑALES DE ALERTA DE UNA ESTAFA Y LO QUE DEBES HACER

Si no quieres ser víctima de un fraude, te resumimos algunas señales de alerta y cómo debes reaccionar ese momento:

Señal de alerta Qué debes hacer Llamada inesperada diciendo que violaste leyes migratorias o que tu caso tiene “un problema”. No des información, cuelga y busca tú mismo el número oficial de la agencia en un sitio del gobierno. Mensajes o llamadas que te amenazan con deportación, arresto o multas si no actúas “de inmediato”. Desconfía de la urgencia; las agencias serias no resuelven así. Cuelga y verifica directo con USCIS/ICE. Te piden pagar por teléfono con tarjetas de regalo, apps de pago, depósitos en tiendas o criptomonedas. Nunca pagues de esa forma. USCIS y otras agencias no cobran por esos métodos. Te solicitan datos sensibles (Seguro Social, cuenta bancaria, número completo de tarjeta) “para verificar tu identidad”. No compartas datos. Cuelga y consulta solo en portales oficiales o con tu abogado de confianza. El identificador de llamadas muestra un número que parece del gobierno de EE. UU. (.gov), pero el tono es agresivo o insistente. No confíes en el número en pantalla; puede estar clonado. Cuelga y vuelve a llamar usando el número oficial. Te prometen permisos, green card o resolver “rápido” tu caso a cambio de dinero inmediato. Desconfía de promesas garantizadas. Verifica la licencia del abogado o que el representante esté acreditado. Quien te contacta se presenta como “notario”, “gestor” o “consultor” pero dice hacer “trabajo de abogado”. Verifica siempre en el Colegio de Abogados del estado o en la lista de representantes acreditados del DOJ. Te presionan para firmar documentos en blanco o que no entiendes, sin darte copias. No firmes nada sin leerlo y pedir traducción. Pide siempre copias de todo lo que firmes. Te dicen que no hace falta contrato ni recibo, que “todo es en efectivo y de palabra”. Exige contrato escrito y comprobantes de pago. Si se niega, aléjate. Sospechas que es fraude, pero no estás seguro. Cuelga, guarda capturas o pruebas y reporta el intento a la FTC y/o a las autoridades migratorias.

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