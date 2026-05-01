Solicitar una visa para EE.UU. requiere cuidado en cada respuesta. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Solicitar una visa para EE.UU. requiere cuidado en cada respuesta. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Solicitar una visa para Estados Unidos puede parecer un trámite sencillo, pero hay detalles que pueden marcar la diferencia entre la aprobación y el rechazo. En especial, dos preguntas clave durante la entrevista consular están generando preocupación, ya que tu respuesta podría afectar no solo tu solicitud actual, sino también tu futuro migratorio.

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¿Cuáles son las dos preguntas claves que te harán al solicitar la visa de EE.UU.?

Durante la entrevista para la visa, es posible que te hagan estas preguntas:

  • “¿Ha sufrido daño o maltrato en su país de nacionalidad o última residencia habitual?”
  • “¿Teme daño o maltrato al regresar a tu país de nacionalidad?”

Aunque parecen preguntas rutinarias, no lo son. Cada respuesta tiene implicaciones legales importantes que muchos solicitantes desconocen.

En EE.UU., una mala respuesta puede afectar tu futuro migratorio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
En EE.UU., una mala respuesta puede afectar tu futuro migratorio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué estas preguntas que te harán al solicitar la visa de EE.UU. son tan importantes?

Actualmente, Estados Unidos está instruyendo a sus embajadas a negar visas a quienes expresen temor de regresar a su país. Esto se debe a que una visa de turismo exige demostrar intención de retorno.

El abogado de inmigración Jonathan Shaw : “La persona en su proceso de entrevista para poder venir a los Estados Unidos quizás no sabe qué está diciendo, pero esto va directamente contra los asilos afirmativos, no los que ya están abiertos, sino posibles aplicaciones futuras”.

Es decir, lo que digas en esta etapa puede influir en procesos migratorios posteriores, incluso si aún no tienes pensado solicitar asilo.

¿Qué pasa si respondes “SÍ”?

Decir que has sufrido daño o que temes regresar a tu país puede ser interpretado como una señal de que no tienes intención de volver, algo incompatible con una visa de turismo.

El experto advierte: “Si el inmigrante con intenciones de obtener una visa para venir a los Estados Unidos contesta que sí, te pueden negar la visa. ¿Por qué? Es una visa de turismo, tú tienes que tener la intención de regresar a tu país y me estás diciendo que tienes miedo”.

En pocas palabras, esa respuesta podría ser motivo directo de rechazo.

Antes de viajar a EE.UU., infórmate bien sobre el proceso de visa. | Crédito: adrian825 / iStock
Antes de viajar a EE.UU., infórmate bien sobre el proceso de visa. | Crédito: adrian825 / iStock
/ adrian825

¿Y qué pasa si respondes “NO”?

Responder que no puede ayudarte en el momento, pero también implica riesgos si en el futuro decides solicitar asilo.

Según el abogado: “Si se le dice ‘NO’ y luego el inmigrante llega a los Estados Unidos para pedir asilo entonces pueden decir que la persona mintió ante un oficial del gobierno de los Estados Unidos. Puede afectar la credibilidad de la persona”.

Esto significa que tu credibilidad podría verse comprometida más adelante, lo que afectaría cualquier proceso migratorio futuro.

No es solo responder: es entender las consecuencias

Muchas personas creen que el proceso de visa se limita a llenar un formulario y responder preguntas básicas, pero la realidad es distinta.

“A veces hay preguntas muy claves… no es solo llenarlo, es conocer la ley detrás de esas preguntas y de qué manera va a afectar tu vida si marcas sí o no”, señala el especialista.

Por eso, cada respuesta cuenta y queda registrada.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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