Dado que la moneda oficial en Estados Unidos es el dólar, a la hora de pagar por un servicio o producto en ese país, se utiliza dicha divisa. El tema aquí es que ya se anunció que ciertos billetes de dólar ya no volverán a ser aceptados en ningún banco, tienda o casa de cambio de EE.UU. Para que sepas más al respecto, no te vayas de aquí.

Por si no estabas enterado(a), cada año, la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos (Bureau of Engraving and Printing o simplemente BEP) recibe más de 22 mil solicitudes de cambio de billetes dañados a través de la División de Moneda Mutilada. Este proceso de canje es gratuito y está disponible tanto para personas como para instituciones, empresas y entidades financieras, que posean billetes mutilados.

Con respecto a qué son los dólares mutilados, pues estos vienen a ser aquellos que han sufrido un deterioro significativo, lo que los vuelve completamente inhabilitados para utilizarse en transacciones. Pero ojo a esto: el organismo gubernamental, en su página web, ha dado a conocer qué billetes se consideran inadmisibles para el canje y en qué casos se puede realizar el cambio.

Fundado en 1862, el BEP juega un papel clave en la creación de billetes de dólar de alta seguridad, utilizando tecnología avanzada para prevenir el fraude. (Foto: Kativ / iStock) / Kativ

Primero que nada, los billetes, según el BEP, pueden mutilarse de diversas maneras. Las causas más frecuentes incluyen productos químicos, explosivos, el fuego y el agua. Sin embargo el daño también puede ser ocasionado por un animal. Además, el enterramiento es capaz de ocasionarles deterioro. Habiéndote aclarado ello, te indicaré bajo qué circunstancias los cambios de billetes no podrán efectuarse.

Los dólares no aptos para el canje

Si un billete o parte de él presenta signos de haber sido dañado a propósito o de intentar engañar al sistema de Estados Unidos, será destruido o guardado como prueba.

Si el billete parece estar relacionado con un plan criminal, será destruido y guardado como prueba.

Si el billete está alterado o modificado de manera significativa.

Si los fragmentos o restos que se presentan no corresponden a la moneda estadounidense.

Si es que el billete cumple con los requisitos de presentación, pero no hay suficiente prueba de que el resto del billete haya sido completamente destruido.

El dólar estadounidense, una de las monedas más reconocidas a nivel global, circula gracias al Bureau of Engraving and Printing, la agencia encargada de su fabricación y seguridad. (Foto: Jacob Wackerhausen / iStock) / Jacob Wackerhausen

Los dólares que sí son cambiables

Un billete de dólar es cambiable si más del 50 % del mismo es identificable y se presenta con evidencia su mutilación.

También un billete de dólar es cambiable si menos del 50 % del mismo sigue intacto y se demuestra que la parte restante fue destruida.

Si después de haber leído esta nota, tienes ganas de saber cómo presentar las solicitudes de cambio de dólares, ingresa a este enlace para que recibas la información.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!