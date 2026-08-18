“Texas debe ocupar el primer lugar en la educación de nuestros hijos”. Con estas palabras, el gobernador Greg Abbott propuso crear las Student Success Academies, una iniciativa para las escuelas públicas del estado que busca detectar a tiempo a estudiantes con dificultades en lectura y matemáticas y brindarles apoyo académico específico. El objetivo es que los alumnos reciban ayuda antes de que el rezago afecte su desempeño en otras materias o avance a grados posteriores. Como el plan aún no entra en vigor, te explicamos cómo funcionaría y qué se sabe hasta ahora.

La iniciativa fue presentada el 17 de agosto de 2026, durante una actividad en Waco. La propuesta se integra al objetivo de convertir a Texas en el estado número uno del país en educación. Días antes, el 10 de agosto, Abbott había instalado formalmente la Texas Classroom Commission, un grupo de 22 integrantes –actuales y exdocentes– encargado de elaborar recomendaciones para la próxima sesión legislativa estatal.

“Quería asegurar que la perspectiva de los docentes tuviera un lugar importante en el proceso de toma de decisiones, y me siento honrada de liderar esta Comisión y ayudar a los educadores a participar e influir en la política educativa. Tengo un inmenso respeto por nuestros maestros y el profundo impacto que tienen en más de 5 millones de estudiantes en todo Texas”, dijo la presidenta de la Comisión, Courtney Boswell MacDonald.

La propuesta busca que los estudiantes con dificultades académicas reciban intervención temprana, refuerzo escolar y un seguimiento más claro para sus familias (Foto: Magnific)

¿QUÉ SON LAS STUDENT SUCCESS ACADEMIES?

Las Student Success Academies son una iniciativa propuesta por el gobernador Abbott para apoyar, dentro de las escuelas públicas de Texas, a estudiantes que presentan dificultades en lectura y matemáticas. No serían escuelas nuevas, sino programas de intervención académica para detectar el rezago temprano y ofrecer refuerzo antes de que afecte el avance del alumno.

“Entre los primeros puestos que ocupa nuestro estado, es hora de añadir otro: Texas debe ocupar el primer lugar en la educación de nuestros hijos. El objetivo ahora es garantizar un progreso constante para convertir a Texas en el mejor estado de Estados Unidos en la educación de nuestros niños, y la Comisión de Aulas de Texas trazará ese camino”, declaró el gobernador Abbott.

¿Cómo funcionarían?

Tal como lo indicamos líneas arriba, las Student Success Academies serían programas escolares de apoyo, no nuevas escuelas separadas; y tendrían cuatro componentes centrales:

Detección e intervención tempranas para estudiantes que presenten dificultades en lectura o matemáticas.

Apoyo académico dirigido dentro de la escuela para ayudar a los alumnos a recuperar el nivel esperado.

Información más clara y frecuente para los padres sobre la evaluación, el progreso, las áreas de rezago y el apoyo que recibe su hijo.

Herramientas para las familias, incluidas guías y recursos de la Agencia de Educación de Texas (TEA) para reforzar el aprendizaje en casa.

Forma parte de una agenda educativa

El plan forma parte de una agenda educativa más amplia que también contempla:

Reducir el uso de pantallas, tabletas y computadoras durante la instrucción en clase.

Reforzar la enseñanza directa del docente, los libros y materiales físicos, la escritura a mano y métodos como la fonética.

Encontrar estrategias para contratar y retener maestros.

Disminuir cargas administrativas para que los educadores dediquen más tiempo a la enseñanza.

¿Qué falta por definirse?

Por ahora, Abbott no ha divulgado un proyecto de ley con texto final ni ha precisado:

Qué estudiantes y grados participarían.

Cómo se identificaría formalmente a los alumnos con rezago.

Cuántas horas de intervención recibirían.

Cuánto costaría el programa y de dónde saldrían los fondos.

Cuándo podrían operar las academias.

La Texas Classroom Commission se reunirá regularmente y debe emitir un informe con recomendaciones legislativas para la 90.ª sesión legislativa. Por tanto, el anuncio marca la dirección de la política educativa, pero no significa que las academias estén disponibles todavía en todas las escuelas de Texas.

Cabe precisar que como parte de la iniciativa, la Agencia de Educación de Texas (TEA) desarrollará un kit de herramientas para padres que les permitirá entender las evaluaciones, conocer el avance de sus hijos y reforzar en casa las habilidades de lectura y matemáticas.

Las Student Success Academies no serían escuelas nuevas, sino espacios de intervención académica dentro de los planteles públicos de Texas (Foto: Pixabay)

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