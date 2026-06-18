Si eres estudiante universitario inmigrante con visa en Florida, presta mucha atención: desde el 1 de julio de 2026 entra en vigor la ley HB 1471, que endurece el trato a los alumnos extranjeros. Si la universidad te acusa de “promover” organizaciones que el estado designe como terroristas, podrá expulsarte y deberá reportar tu estatus migratorio a las autoridades. La norma también refuerza las restricciones sobre el uso de fondos públicos y amplía los delitos vinculados al apoyo a esos grupos, lo que aumenta los riesgos administrativos, académicos y penales para quienes estudian con visa. A continuación, te explicamos qué cambia desde ese día con la ley firmada por el gobernador Ron DeSantis.

Estudiantes de Harvard se han manifestado contra la guerra en Gaza (Foto: AFP) / JOSEPH PREZIOSO

LEY HB 1471 EN FLORIDA: ¿QUÉ CAMBIA DESDE EL 1 DE JULIO?

La nueva ley 1471 faculta al estado de Florida, a través de su jefe de seguridad interna (Chief of Domestic Security), a designar organizaciones como “terroristas”, sean domésticas o extranjeras. A partir de esas listas, las universidades y los colleges públicos podrán expulsar a estudiantes que “promuevan” o “apoyen” a esos grupos cuando su conducta pueda interpretarse como una amenaza real de violencia, una alteración del entorno de aprendizaje, una violación de derechos de terceros, reclutamiento o apoyo material. En el caso de quienes estudian con visa, las instituciones estarán además obligadas a informar a las autoridades los datos y el estatus migratorio de cualquier alumno al que consideren vinculado con organizaciones designadas.

La norma también refuerza el control sobre el uso de recursos públicos. Prohíbe emplear fondos estatales o federales en universidades y colleges públicos para programas, actividades o eventos que se entiendan como apoyo o promoción de esos grupos. Asimismo, impide que escuelas afiliadas a organizaciones señaladas como terroristas reciban fondos estatales destinados a becas de educación primaria y secundaria, con lo que la presión financiera se extiende a todo el sistema educativo.

En el plano penal, la ley crea nuevos delitos y endurece las sanciones por “apoyo material” a organizaciones terroristas domésticas, incluyendo entrenamiento militar, provisión de recursos y participación siguiendo instrucciones de esos grupos. Además, limita la posibilidad de que los tribunales de Florida hagan cumplir disposiciones derivadas de leyes extranjeras o religiosas, con un énfasis explícito en la sharía (ley islámica), lo que abre un frente adicional de debate sobre libertad religiosa y alcance de la jurisdicción estatal.

¿Cuál es el impacto en estudiantes inmigrantes con visa?

Los estudiantes internacionales (por ejemplo, con visa F‑1) quedan bajo riesgo de expulsión académica si sus acciones o expresiones son interpretadas por la universidad como “promoción” de una organización que el estado haya puesto en su lista de grupos terroristas. Si esto ocurre, la institución tiene la obligación legal de reportar el estatus migratorio del alumno a las autoridades, lo que puede desencadenar consecuencias migratorias (pérdida de estatus, procesos de remoción, dificultades para renovar visa, etc.).

El estándar es bastante amplio: no se limita a participación directa en hechos violentos, sino también a actos que se consideren amenaza, reclutamiento, financiamiento o alteración significativa del entorno educativo.

Organizaciones de derechos civiles mostraron su inconformidad con la ley y advirtieron que esto puede tener un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y de asociación de estudiantes extranjeros, especialmente en temas de política internacional, además podría usarse para perseguir organizaciones de derechos civiles musulmanas, grupos de solidaridad con Palestina o movimientos de protesta que el gobierno asocie ideológicamente con el terrorismo.

Entonces, ¿qué deben tener en cuenta los estudiantes con visa?

Revisar cuidadosamente las políticas de su universidad o college, que ahora deben actualizarse para adaptarse a la HB 1471, y entender qué conductas pueden interpretarse como apoyo a organizaciones designadas.

Asimismo, ser extremadamente prudentes en la participación en grupos, protestas o actividades políticas en el campus que puedan ser asociadas con organizaciones calificadas como terroristas por el estado, sobre todo si ello implica recaudación de fondos, difusión de materiales o uso de instalaciones institucionales.

Si te abren investigación disciplinaria relacionada con “apoyo a organizaciones terroristas”, consulta con un abogado de inmigración o una clínica legal universitaria, ya que ahora el expediente interno de la universidad puede tener impacto directo en tu estatus migratorio.

¿Qué organizaciones podrían ser designadas terroristas por Florida?

Con la HB 1471, Florida no publica una “lista cerrada” de organizaciones terroristas, pero sí hay indicios claros de a qué tipo de grupos apunta el gobierno estatal. Algunos ya han sido señalados por DeSantis, entre ellos están: Council on American‑Islamic Relations (CAIR), una organización de derechos civiles musulmana en Estados Unidos, que el gobernador ha intentado vincular con la Hermandad Musulmana, un movimiento islamista transnacional que lo presenta como matriz de otros grupos.

Antifa, entendido por el gobernador como un “movimiento” de extrema izquierda que, según su discurso, participa en disturbios y violencia política. Asimismo, el Tren de Aragua, organización criminal transnacional de origen venezolano. Estos nombres no agotan la lista posible, pero muestran el rango: desde organizaciones islamistas hasta movimientos de izquierda y bandas criminales latinoamericanas.

Relación con las listas federales: Florida puede crear su propia categoría de “organización terrorista” por vía estatal, pero al mismo tiempo se remite, de hecho, al ecosistema federal de designaciones. A nivel de Estados Unidos ya existen listas de:

Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) del Departamento de Estado, donde se incluyen grupos como Al Qaeda, Estado Islámico y otros.

Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) manejados por el Departamento del Tesoro, que incorporan también cárteles y grupos criminales como algunos cárteles mexicanos y el propio Tren de Aragua.

Partidarios de Palestina se reunieron en la Universidad de Harvard para mostrar su apoyo a los palestinos de Gaza en una manifestación en Cambridge, Massachusetts, el 14 de octubre de 2023 (Foto: Joseph Prezioso / AFP)

¿QUÉ AMPARO LEGAL TIENEN ESTUDIANTES ANTE UNA EXPULSIÓN POR LA HB 1471?

Los estudiantes solo cuentan con protecciones generales de debido proceso universitario, recursos internos en la propia institución y, en ciertos casos, demandas en tribunales estatales o federales.

La HB 1471 en sí no crea un “amparo especial” para quienes sean expulsados bajo esta ley. En la práctica, tu defensa pasa por impugnar el proceso disciplinario (falta de pruebas, violaciones de derechos de expresión o asociación, discriminación) más que por una vía específica ligada a esta ley.

¿Qué tipo de protección existe?

Las universidades siguen obligadas a respetar sus propios reglamentos disciplinarios y las normas generales de debido proceso: notificación, oportunidad de responder, audiencia imparcial, incluso cuando actúen en cumplimiento de la HB 1471.

Si la institución no cumple esos estándares mínimos (por ejemplo, expulsión sumaria sin audiencia ni pruebas claras), el estudiante podría cuestionar la decisión ante instancias internas y, en última instancia, ante tribunales.

Recuerda, casi todas las universidades y colleges tienen un procedimiento de apelación de sanciones graves (suspensión prolongada, expulsión) ante un comité académico o disciplinario, con derecho a presentar pruebas y alegatos. Por lo tanto, el estudiante puede solicitar revisión o apelación, señalando que la conducta no constituye apoyo a una organización designada, que no hay pruebas suficientes o que se vulneraron sus derechos de expresión, asociación o debido proceso.

Si te expulsan, podría impugnar en tribunales por violación de derechos constitucionales (libertad de expresión, igualdad de trato, debido proceso sustantivo y procesal), en especial si se trata de una universidad pública.

A TENER EN CUENTA: los estudiantes con visa, una vez dictada la expulsión y reportado su estatus al ICE, la ventana para revertir las consecuencias migratorias es estrecha; el litigio suele ser lento frente a los plazos migratorios.

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