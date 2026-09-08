Si estás por solicitar tu green card, presta atención: este septiembre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementará cambios importantes en varios formularios. Las modificaciones impactan a quienes buscan obtener la residencia permanente mediante un ajuste de estatus, renovar o solicitar un permiso de trabajo, así como a las personas que necesitan extender o cambiar su estatus migratorio en el país. Usar una edición anterior después de que entren en vigor las nuevas versiones puede ocasionar el rechazo de la solicitud y retrasar el trámite. A continuación, te contamos cuáles son las fechas que debes tener en cuenta para presentar la versión correcta y evitar contratiempos en tu proceso migratorio.
FECHAS CLAVE PARA PRESENTAR LOS NUEVOS FORMULARIOS DE USCIS
Las fechas clave para presentar los nuevos formularios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración son el 15 y el 18 de septiembre de 2026.
- El 15 de septiembre: debes presentar las nuevas ediciones del Formulario I-539 (Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante) y del Formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo).
- El 18 de septiembre: tendrás que presentar el nuevo Formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajustar Estatus).
Recuerda, USCIS no dará período de gracia; por lo tanto, si envías una versión anterior de los formularios desde esas fechas, tu solicitud será rechazada.
Calendario de cambios
El calendario de cambios queda así:
|Fecha límite / entrada en vigor
|Formulario
|Para qué sirve
|Edición anterior aceptada hasta
|Nueva edición obligatoria desde
|14 de septiembre de 2026
|Formulario I-539
|Solicitar extensión o cambio de estatus de no inmigrante
|Edición 08/28/24
|15 de septiembre de 2026: edición 09/15/26
|14 de septiembre de 2026
|Formulario I-765
|Solicitar o renovar un permiso de trabajo
|Edición 08/21/25
|15 de septiembre de 2026: edición 09/15/26
|17 de septiembre de 2026
|Formulario I-485
|Solicitar la residencia permanente o ajuste de estatus —la green card—
|Edición 01/20/25
|18 de septiembre de 2026: edición 09/18/26
ENTONCES, ¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
- Si vas a enviar el I-539 o el I-765 con la edición anterior, USCIS debe recibirlo con matasellos o presentación electrónica antes del 15 de septiembre, ya que desde ese día, solo aceptará las versiones fechadas 09/15/26.
- Para solicitar la green card mediante el Formulario I-485, la versión anterior del 01/20/25, solo será aceptada si se envía por correo o electrónicamente antes del 18 de septiembre. A partir de esa fecha, USCIS exigirá la edición 09/18/26.
- No presentes el nuevo I-539, I-765 o I-485 antes de sus respectivas fechas de entrada en vigor. USCIS indica que los aceptará únicamente si están fechados o enviados electrónicamente en o después del 15 o 18 de septiembre, según corresponda.
- La fecha importante es la del matasellos si mandas la solicitud por correo, o la fecha de envío si la presentas en línea; no depende de cuándo USCIS abra o procese el paquete.
¿QUÉ HACER PARA EVITAR RECHAZOS?
- Descarga el formulario directamente del sitio web de USCIS poco antes de enviarlo.
- Verifica la fecha de edición al pie de cada página del documento.
- Comprueba que todas las páginas correspondan a la misma edición.
- Revisa las instrucciones, la tarifa aplicable y los documentos de respaldo antes de presentar la solicitud.
- Conserva el comprobante de envío y el recibo de presentación electrónica.
El cambio al I-485 se realizó para alinearlo con la regla final de inadmisibilidad por carga pública; las nuevas ediciones del I-539 y el I-765 responden a una regla sobre el período fijo de admisión y las extensiones de estadía para estudiantes académicos, visitantes de intercambio y representantes de medios extranjeros.