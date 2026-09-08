Usar una versión anterior puede provocar el rechazo de tu solicitud. Conoce cuándo debes presentar los nuevos formularios (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Usar una versión anterior puede provocar el rechazo de tu solicitud. Conoce cuándo debes presentar los nuevos formularios (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si estás por solicitar tu green card, presta atención: este septiembre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos . Las modificaciones impactan a quienes buscan obtener la residencia permanente mediante un ajuste de estatus, renovar o solicitar un permiso de trabajo, así como a las personas que necesitan extender o cambiar . Usar una edición anterior después de que entren en vigor las nuevas versiones puede ocasionar el rechazo de la solicitud y retrasar el trámite. A continuación, te contamos cuáles son las fechas que debes tener en cuenta para presentar la versión correcta y evitar contratiempos en tu proceso migratorio.

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USCIS actualiza formularios clave en septiembre. Revisa las fechas antes de enviar tu trámite migratorio (Foto: Charles-McClintock Wilson / Nurphoto via AFP)
USCIS actualiza formularios clave en septiembre. Revisa las fechas antes de enviar tu trámite migratorio (Foto: Charles-McClintock Wilson / Nurphoto via AFP)

FECHAS CLAVE PARA PRESENTAR LOS NUEVOS FORMULARIOS DE USCIS

Las fechas clave para presentar los nuevos formularios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración son el 15 y el 18 de septiembre de 2026.

  • El 15 de septiembre: debes presentar las nuevas ediciones del Formulario I-539 (Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante) y del Formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo).
  • El (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajustar Estatus).

Recuerda, USCIS no dará período de gracia; por lo tanto, si envías una versión anterior de los formularios desde esas fechas, tu solicitud será rechazada.

Calendario de cambios

El calendario de cambios queda así:

Fecha límite / entrada en vigorFormularioPara qué sirveEdición anterior aceptada hastaNueva edición obligatoria desde
14 de septiembre de 2026Formulario I-539Solicitar extensión o cambio de estatus de no inmigranteEdición 08/28/2415 de septiembre de 2026: edición 09/15/26
14 de septiembre de 2026Formulario I-765Solicitar o renovar un permiso de trabajoEdición 08/21/2515 de septiembre de 2026: edición 09/15/26
17 de septiembre de 2026Formulario I-485Solicitar la residencia permanente o ajuste de estatus —la green card—Edición 01/20/2518 de septiembre de 2026: edición 09/18/26

ENTONCES, ¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

  • Si vas a enviar el I-539 o el I-765 con la edición anterior, USCIS debe recibirlo con matasellos o presentación electrónica antes del 15 de septiembre, ya que desde ese día, solo aceptará las versiones fechadas 09/15/26.
  • Para solicitar la green card mediante el Formulario I-485, la versión anterior del 01/20/25, solo será aceptada si se envía por correo o electrónicamente antes del 18 de septiembre. A partir de esa fecha, USCIS exigirá la edición 09/18/26.
  • No presentes el nuevo I-539, I-765 o I-485 antes de sus respectivas fechas de entrada en vigor. USCIS indica que los aceptará únicamente si están fechados o enviados electrónicamente en o después del 15 o 18 de septiembre, según corresponda.
  • La fecha importante es la del matasellos si mandas la solicitud por correo, o la fecha de envío si la presentas en línea; no depende de cuándo USCIS abra o procese el paquete.

¿QUÉ HACER PARA EVITAR RECHAZOS?

  1. Descarga el formulario directamente del sitio web de USCIS poco antes de enviarlo.
  2. Verifica la fecha de edición al pie de cada página del documento.
  3. Comprueba que todas las páginas correspondan a la misma edición.
  4. Revisa las instrucciones, la tarifa aplicable y los documentos de respaldo antes de presentar la solicitud.
  5. Conserva el comprobante de envío y el recibo de presentación electrónica.

El cambio al I-485 se realizó para alinearlo con la regla final de inadmisibilidad por carga pública; las nuevas ediciones del I-539 y el I-765 responden a una regla sobre el período fijo de admisión y las extensiones de estadía para estudiantes académicos, visitantes de intercambio y representantes de medios extranjeros.

USCIS rechazará los formularios con fechas de edición anteriores una vez que entren en vigor las nuevas versiones (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
USCIS rechazará los formularios con fechas de edición anteriores una vez que entren en vigor las nuevas versiones (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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