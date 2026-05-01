La Copa Mundial 2026 no solo está generando expectativa por el fútbol, sino también por un tema que ya encendió el debate en Nueva York y Nueva Jersey: el transporte hacia el MetLife Stadium. Por ello, las autoridades de la Gran Manzan han lanzado una advertencia para todos aquellos que tengan una entrada para la sede que será escenario de la gran final del torneo.

Con ocho partidos programados en este recinto, los costos de traslado se han convertido en una preocupación para miles de aficionados.

Según las tarifas actuales, un viaje de ida y vuelta en NJ Transit podría costar alrededor de 150 dólares, mientras que un servicio de autobús de enlace rondaría los 80 dólares.

Incluso alternativas como estacionar en el centro comercial American Dream no son una solución sencilla: los espacios son limitados y el precio del estacionamiento podría duplicar el costo del tren.

En Nueva York se espera gran afluencia de público durante el Mundial 2026 hacia el MetLife Stadium. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

A esto se suman los servicios de transporte compartido, que también implican altos precios y el inevitable tráfico que se espera durante los días de partido.

En medio de este panorama, algunos legisladores han propuesto implementar un servicio de ferry desde West Harlem, una iniciativa que ya se venía discutiendo desde hace tiempo y que el Mundial podría acelerar. Sin embargo, su implementación antes de junio todavía parece poco probable por temas logísticos y financieros.

Con este escenario, no ha pasado desapercibido un fenómeno curioso: en redes sociales han comenzado a circular publicaciones de personas que consideran ir caminando hasta el estadio, incluso utilizando rutas como la autopista I-95, que conecta con la zona del evento.

La advertencia de Nueva York si planeas ir caminando al MetLife Stadium

Ante esta situación, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) decidió pronunciarse. La agencia confirmó que está al tanto del debate en internet y fue clara en su mensaje.

“Estamos trabajando con nuestros socios de la MTA y del estado de Nueva Jersey para garantizar que los aficionados cuenten con opciones de transporte seguras y eficientes para asistir a los partidos, y desaconsejamos encarecidamente este tipo de comportamiento”, señaló el NYC DOT.

Nueva York recomienda planificar el transporte con anticipación para llegar al MetLife Stadium en el Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Además, la entidad recordó que nadie debe caminar por autopistas fuera de las zonas habilitadas para peatones, subrayando que este tipo de rutas no están diseñadas para el tránsito peatonal.

En resumen, aunque el Mundial 2026 promete ser un evento histórico, las autoridades insisten en un punto clave: planificar el viaje con anticipación y evitar cualquier intento de llegar al estadio a pie por vías peligrosas o no autorizadas.

Partidos del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey

La sede de Nueva York y Nueva Jersey, con el MetLife Stadium como escenario principal, albergará 8 partidos del Mundial 2026, incluyendo encuentros de fase de grupos, rondas eliminatorias y la gran final del torneo, programada para el 19 de julio de 2026.

Fecha Fase Partido Estadio 13 junio 2026 Fase de grupos Brasil vs Marruecos MetLife Stadium 16 junio 2026 Fase de grupos Francia vs Senegal MetLife Stadium 22 junio 2026 Fase de grupos Noruega vs Senegal MetLife Stadium 25 junio 2026 Fase de grupos Ecuador vs Alemania MetLife Stadium 27 junio 2026 Fase de grupos Panamá vs Inglaterra MetLife Stadium 30 junio 2026 Dieciseisavos (Round of 32) Ganador Grupo I vs Mejor tercero MetLife Stadium 5 julio 2026 Octavos de final Ganadores de llaves (por confirmar) MetLife Stadium 19 julio 2026 Final Por definir MetLife Stadium

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