Para millones de hogares en Estados Unidos, los pagos mensuales de la Administración del Seguro Social (SSA) representan una fuente fundamental de ingresos. Este dinero permite cubrir gastos de alimentación, alquiler, medicamentos y otras necesidades, por lo que los beneficiarios siguen de cerca el calendario de depósitos. Con el fin de año cada vez más cerca, te contamos cuáles son las fechas de pago previstas para lo que resta de 2026.

Así quedan los pagos del Seguro Social para el cierre de 2026: consulta las fechas (Foto: Pexels)

FECHAS DE LOS DEPÓSITOS PROGRAMADOS PARA LO QUE QUEDA DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social de lo que resta de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios. Los tres grandes grupos son:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

1 de diciembre

¿CUÁLES SON LOS MONTOS MÁXIMOS MENSUALES QUE RECIBEN LOS JUBILADOS?

La cifra más alta que puede recibir un jubilado del Seguro Social es US$5,181, pero no todos cobrarán esa cifra, sino solamente quienes se jubilaron a los 70 años.

Para entenderlo mejor, te comentamos que el monto que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. Aquí una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

Edad de jubilación Monto a recibir A los 62 años Hasta US$2,969 A los 67 años (edad plena de jubilación) Hasta US$4,152 A los 70 años Hasta US$5,181

¿QUÉ HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda que debes tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original.

cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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