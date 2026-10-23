El sur de Florida se prepara para afrontar un fin de semana inestable debido al reciente pronóstico meteorológico, el cual revela el riesgo de lluvias, marejadas e inundaciones en las zonas costeras. Con lo señalado, los habitantes situadas en esta zona específica pueden verse severamente afectados en caso no tomen las precauciones necesarias. Para conocer qué localidades resultarán más perjudicadas y otros detalles importantes, sigue leyendo este artículo informativo.

Qué revela el pronóstico y qué localidades del sur de Florida resultarán afectadas

Según Ariel Rodríguez, meteorólogo de WSCV Telemundo 51 Miami , las áreas costeras del sur de Florida experimentarán un clima extremo y peligroso a partir de este viernes 23 de octubre, con sus momentos más críticos para el cierre de semana.

En ese sentido, los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach resultarían más afectados por el fuerte oleaje y las intensas corriente resacas durante este fin de semana. Es así que las embarcaciones y los bañistas deben evitar ingresar al mar.

Rodríguez alertó que, en Palm Beach, las olas pueden romper en la franja costera y registrar alturas de hasta ocho pies.

Con este pronóstico, los habitantes cercanos a la costa sur de Florida deben evitar pasar cerca del mar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Estas no son las únicas condiciones que mantienen en alerta a los habitantes que residen en estos condados; el meteorólogo citado explicó que existe una advertencia por inundaciones costeras en el litoral este de Florida, las cuales se mantendrán vigentes durante los periodos de marea alta.

Con lo señalado, es posible que los residentes de Homestead, Kendall, Fort Lauderdale, Miami, Coral Springs, West Palm Beach, entre otras ciudades, resulten afectadas en los días siguientes.

Los modelos meteorológicos también advierten sobre la posibilidad de lluvias intensas, especialmente durante el domingo 25 y lunes 26 de octubre. Se prevén acumulaciones de hasta 5 pulgadas, aunque no se ha confirmado en su totalidad.

De concretarse las inundaciones, las calles y autopistas resultarán afectadas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo prepararse ante las posibles inundaciones en el sur de Florida

Ante la advertencia emitida por las autoridades meteorológicas, es necesario que las familias que residen cerca a las zonas costeras del sur de Florida sepan cómo actuar en caso de concretarse. A continuación, te compartiré una serie de recomendaciones por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) :

Crea un plan de comunicación y un plan para casos de desastre.

Practica una vía de evacuación en caso ocurran las inundaciones.

Mantente informado sobre las planes de emergencia de tu localidad.

Desenchufa todos los electrodomésticos de tu hogar.

No cruces (sea en carro o a pie) los caminos inundados.