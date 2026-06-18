El estado de Florida ha lanzado una convocatoria abierta para cualquier habitante que desee sumarse a una causa ambiental crucial. Una de las competiciones más esperadas del año busca detener el avance de una especie invasora que amenaza con la fauna local, ofreciendo una importante recompensa a quienes logren los mejores resultados. Esta nota te revelará los requisitos de inscripción en caso estés interesado.

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El concurso “Desafío Anual de Pitones” está siendo organizado por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC, por sus siglas en inglés); su finalidad es incentivar a los ciudadanos a capturar la mayor cantidad de pitones birmanas en los Everglades mediante una recompensa de $10,000.

Se trata de una de las serpientes más grandes del mundo. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) , puede superar los 5 metros de longitud, lo que suele representar un peligro para la fauna autóctona y los seres humanos.

Los investigadores apuntan a que esta gran serpiente es la causante de la disminución de las especies de mamíferos registradas en los Everglade; por esa razón, las autoridades locales permiten la eliminación humanitaria y sin licencia de caza de las pitones birmanas de 32 áreas gestionadas por la FWC.

Las autoridades de Florida advierten que estos reptiles representan un riesgo para la fauna local. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo inscribirse en el Desafío Anual de Pitones

En realidad, este concurso comenzó el 10 de junio del presente año, pero los interesados podrán participar hasta el 19 del presente mes. Como te indiqué anteriormente, el propósito es incentivar a la caza de estos reptiles que representan una amenaza.

La competencia entregará un total de $25,000 en recompensas, resaltando un gran premio de $10,000 reservado exclusivamente para el participante que consiga atrapar el mayor número de pitones.

Todo residente de Florida, así sea principiante o profesional, puede participar en este torneo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Si quieres inscribirte, puedes hacerlo ingresando al siguiente ENLACE , seleccionando si eres nivel principiante o profesional. Eso sí, deberás pagar una cuota de $25, cursar una capacitación virtual gratuita y aprobar un examen con el 85% de aciertos .

La plataforma oficial del Desafío de Pitones se encargará de brindarte las instrucciones para que sepas reconocer a los pitones birmanas y así tengas más oportunidades de conseguir la victoria.

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