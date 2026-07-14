Una nueva ley que impactará directamente a los conductores de apps fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el 25 de junio de 2026. Nacida de un acuerdo entre Uber y la Asociación de Abogados de Consumidores, la norma busca ajustar la forma en que se manejan los accidentes y las reclamaciones de personas lesionadas en viajes solicitados mediante aplicaciones, en un mercado donde cada vez más usuarios dependen de estos servicios para desplazarse. A continuación te contamos en qué consiste y cuándo entra en vigencia en California.

Conductores, pasajeros y empresas de apps de transporte deberán adaptarse a un nuevo marco que regula las demandas por choques, los gravámenes médicos y la verificación de antecedentes en uno de los mercados más grandes del país (Foto: Ina Fassbender / AFP) / INA FASSBENDER

¿DE QUÉ TRATA LA SB 623?

La SB 623 es una ley de California que regula las demandas civiles por accidentes de tránsito relacionados con empresas de transporte por aplicación, como Uber y Lyft, y establece nuevas reglas sobre daños médicos, seguridad y filtros para los conductores. Se aplica a choques en los que intervienen estas plataformas y sus conductores, y define cómo deben tramitarse las reclamaciones de las personas lesionadas.

Limita cuánto pueden reclamar los lesionados por gastos médicos cuando estos tratamientos se manejan bajo la modalidad de “gravámenes médicos” o “pago por adelantado”: en general, los daños recuperables por ese tipo de servicios no pueden superar aproximadamente el percentil 70 de los cargos facturados en bases de datos como FAIR Health para servicios similares en la misma zona.

Asimismo, busca dar más transparencia a los acuerdos financieros entre médicos, abogados y terceros que compran o transfieren esos gravámenes, exigiendo que se revelen esos vínculos y limitando ciertas prácticas de referencia y cobro.

También refuerza la seguridad y los controles sobre los conductores de apps al exigirle verificaciones de antecedentes penales antes de activar la cuenta, revisiones de antecedentes anuales y amplía la lista de delitos que descalifican automáticamente a una persona para trabajar como conductor de transporte por aplicación.

Incluye medidas de seguridad para usuarios, como la posibilidad de que las plataformas faciliten emparejamientos entre pasajeras y conductoras cuando ambas eligen esa preferencia, con el objetivo de proteger especialmente a mujeres que usan estas apps.

En resumen, no cambia el derecho de las víctimas a reclamar daños, pero sí modifica cuánto y cómo se puede reclamar por ciertos gastos médicos, y endurece las reglas de seguridad y selección de conductores para las compañías de rideshare.

La nueva norma ajusta el tratamiento de los gastos médicos en demandas contra servicios como Uber y Lyft, refuerza los controles de seguridad sobre los conductores y busca mayor transparencia en el sistema legal (Foto: AFP)

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR Y A QUIÉN AFECTA?

Si bien el gobernador Gavin Newsom firmó la SB 623 en junio de 2026, y la norma quedó oficialmente registrada ese mismo mes, sus disposiciones se aplican solo a accidentes que ocurran a partir del 1 de enero de 2027.

Por lo tanto, si un choque de Uber o Lyft sucede antes de esa fecha, se aplica el régimen anterior, y si ocurre después, rigen las nuevas reglas de la SB 623.

Afecta principalmente a:

Conductores de apps (Uber, Lyft y otras compañías de redes de transporte).

Pasajeros y terceros lesionados en accidentes con esos vehículos, ya que cambia la forma de calcular ciertos daños médicos y el marco de seguridad de la plataforma.

Las propias empresas de transporte por aplicación, que deben cumplir con los nuevos estándares de verificación de antecedentes y las reglas de transparencia sobre gravámenes médicos para poder operar bajo la ley, según Calmatters.

EN RESUMEN

Según Los Angeles Times, este esquema permite que el médico cobre directamente de la indemnización de la demanda, en lugar de hacerlo a través de un seguro tradicional, con la intención de quitar incentivos a posibles acuerdos entre abogados y profesionales de la salud para inflar de manera artificial las facturas médicas y, con ello, el monto total de las reclamaciones contra empresas de transporte compartido como Uber.

La norma solo se aplicará a accidentes ocurridos a partir del 1 de enero de 2027 y, bajo este nuevo marco, las autoridades sostienen que buscan más transparencia y una mejor rendición de cuentas en el sistema legal.

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