Para este cierre de semana, los meteorólogos de Estados Unidos han lanzado una importante advertencia: se esperan intensas lluvias que encienden el riesgo de inundaciones repentinas en ciertas áreas del país. Con el aviso, los residentes deberán prestar atención con el propósito de tomar sus precauciones o evitar cualquier tipo de plan al aire libre. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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De acuerdo al Centro de Pronósticos de Fox Weather , hay una cúpula de calor persistente sobre la región sur de los Estados Unidos; esta masa de aire caliente permanece estática, lo cual favorece la formación de tormentas en sus bordes.

Por consecuente, las tormentas eléctricas se están desplazando desde el centro y el medio oeste del país hacia el noreste, ocasionando que el mal tiempo se registre para este cierre de semana.

Las fuertes lluvias se harán presentes de este sábado 19 de septiembre, según los pronósticos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué áreas de EE. UU. están bajo riesgo de registrar inundaciones repentinas para este fin de semana

El medio citado indica que la región oeste —especialmente el valle de Ohio y Virginia Occidental— registrará lluvias para este 19 de septiembre. Conforme llegue la noche, estas precipitaciones se trasladarán hacia la región noreste del país.

Durante la mañana de este domingo 20, estas lluvias intensas se sentirán a lo largo del Interestatal 95, desde Richmond hasta Boston. Sin embargo, la ciudad de Nueva York y su área metropolitana resultará más afectada en el día indicado.

Es así que la “Gran Manzana” está bajo riesgo de enfrentar inundaciones repentinas para el último día de la presente semana. Esto se puede interpretar que algunas calles, carreteras o zonas bajas se inunden rápidamente.

Este mismo pronóstico lo comparte el Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA, ya que no solo emitió una alerta de nivel 2 sobre 4 de inundaciones repentinas en NYC; también está el valle de Lehigh, el norte de Nueva Jersey, el bajo valle del Hudson hasta Newburgh, el sureste de Connecticut y los condados de Nassau y Suffolk.

Se espera que la ciudad de Nueva York puede registrar inundaciones repentinas para este domingo 20 de septiembre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

El mal tiempo se mantendrá hasta la semana entrante

Si tienes la duda sobre si este mal tiempo seguirá hasta la semana entrante, el Centro Pronóstico de FOX confirmó que las tormentas pueden continuar durante este lunes 21 de septiembre, especialmente en zonas cercanas a la carretera I-95.

Es más, se prevé la posible formación de una tormenta costera frente la región noreste que se podrán sentir desde la noche del martes 22 hasta el viernes 25 de septiembre. Aunque no se sabe con exactitud la magnitud de dicho fenómeno, se esperan vientos fuertes, oleajes y erosión en las costas.