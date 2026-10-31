Un reciente pronóstico meteorológico ha puesto en alerta a ciertas zonas de EE. UU.: existe la posibilidad de que se registren lluvias durante este fin de semana, las cuales pueden desencadenar en posibles inundaciones. Ante este riesgo, las autoridades climáticas han emitido avisos con el fin de que los habitantes comiencen a tomar precauciones. En caso tengas dudas de qué zonas están bajo alerta y hasta cuándo durará estas malas condiciones, te invito a leer este artículo informativo.

Qué zonas de EE. UU. están bajo alerta de inundaciones y hasta cuándo durará

Las constantes e intensas lluvias pueden desencadenar distintos riesgos a los habitantes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

La advertencia ha sido compartida por el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), resaltando que se están registrando intensas lluvias desde horas de la tarde de este 31 de octubre —fecha que se celebra Halloween— en ciertas zonas de la región suroeste del país.

Lo alarmante de esta situación es que existe la posibilidad de que se originen inundaciones repentinas en zonas ya saturadas de la región mencionada. Se prevé que caigan hasta 4 pulgadas de lluvia, intensificando el riesgo de lo ocurrido días previos.

“No va a hacer falta mucha lluvia para que tenga un impacto en algunos de estos lugares”, explicó Alison Santorelli, meteoróloga del Centro de Predicción Meteorológica en College Park (Maryland) a AP News .

Para ser más específico, la alertas de inundaciones repentinas se mantienen en casi todo Arizona, el sur de Utah, suroeste de Colorado, el oeste de Nuevo México y partes del sur de Nevada.

Este riesgo no solo se mantendrá durante la Noche de Brujas. De acuerdo con las previsiones del NWS, es posible que continúe hasta el lunes 2 de noviembre.

La región suroeste de EE. UU. está bajo riesgo de inundaciones repentinas hasta el lunes 2 de noviembre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Arizona, uno de los estados más afectados por las lluvias

El pasado viernes 30 de octubre, el Departamento de Bomberos de Phoenix informó al público en general que llevó a cabo el rescate de distintas personas atrapadas en sus vehículos debido a las inundaciones registradas en la ciudad de Scottsdale.

Por su parte, Bullhead City, otra área perteneciente a Arizona, cerró sus parques y calles aledañas debido a los escombros, rocas y la cantidad de agua que se presenciaron producto de las recientes precipitaciones.