Con el argumento de proteger a los trabajadores estadounidenses frente a posibles prácticas discriminatorias, la administración de Donald Trump propuso eliminar el período de gracia de hasta 60 días que actualmente pueden tener ciertos trabajadores con visa H-1B cuando pierden su empleo. Aunque la medida todavía no es definitiva, ya que debe pasar por un período de comentarios públicos y DHS tendrá que evaluar esas observaciones antes de emitir una norma final, la iniciativa ha generado preocupación entre los profesionales extranjeros que trabajan en Estados Unidos con ese estatus migratorio. A continuación, te explicamos qué significa el cambio propuesto y cómo podría afectar a los inmigrantes.

La visa H-1B es un tipo de visa de no inmigrante de EE.UU. que permite a los empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones que requieren la aplicación teórica y práctica de un conjunto de conocimientos altamente especializados. Las plazas requieren de un título de licenciatura o superior en la especialidad específica, o su equivalente. La solicitud siempre la hace el empleador, no el trabajador directamente, por lo que suele aprobarse inicialmente por hasta tres años y puede extenderse con un máximo de seis años en total.

Trump busca eliminar el tiempo para conseguir otro empleo tras un despido (Foto: Cristian Storto Fotografia / iStock) / Cristian Storto Fotografia

¿QUÉ IMPLICA ELIMINAR EL PERÍODO DE GRACIA PARA TRABAJADORES CON VISA H-1B?

El gobierno de Donald Trump propuso eliminar el período de gracia discrecional de hasta 60 días que puede permitir a ciertos trabajadores con estatus H-1B permanecer legalmente en Estados Unidos tras perder su empleo. Su implementación provocaría que ya no cuenten con ese lapso de tiempo para que puedan buscar un nuevo empleador patrocinador, solicitar un cambio de estatus migratorio o preparar su salida del país.

La visa H-1B está vinculada al empleo con el empleador que la patrocina, bajo las reglas actuales, si una persona es despedida o renuncia antes de que expire su período autorizado de estadía, puede contar con un margen de hasta 60 días consecutivos —o hasta el final de su período autorizado, si falta menos tiempo— para resolver su situación.

¿CÓMO IMPACTARÍA A LOS INMIGRANTES CON VISA H-1B?

Si la propuesta se aprueba tal como fue publicada, sería un duro golpe para los inmigrantes con visa H-1B, e incluso para sus familias. ¿Por qué?

El trabajador podría dejar de mantener su estatus migratorio inmediatamente después de terminar el empleo, salvo que tenga otra base legal para permanecer en el país.

Ya no tendría ese periodo automático para conseguir otra empresa que presente una nueva petición H-1B.

Tampoco tendría el mismo margen para solicitar desde Estados Unidos un cambio a otra visa o estatus, como una visa de estudiante, una visa de dependiente —si aplica— o una vía migratoria distinta.

Sus familiares dependientes, habitualmente con estatus H-4, también podrían verse afectados porque su autorización para permanecer suele depender del estatus del titular H-1B.

En otras palabras: la pérdida de empleo podría obligar a tomar decisiones migratorias y familiares con extrema rapidez, incluida la salida del país, para evitar acumular presencia no autorizada.

Breaking: Jolt for Indian professionals in the US as govt proposes a new rule: if you lose or leave your job, you instantly lose your legal status in the US



The 60-day grace period given to foreign workers on H-1B, O-1, L-1 visas etc would be scrapped pic.twitter.com/ecjmCiyDup — Shashank Mattoo (@MattooShashank) September 10, 2026

¿LA PROPUESTA SOLO IMPACTARÍA A TRABAJADORES CON VISA H-1B?

Aunque el foco público está en la visa H-1B –porque su impacto sería especialmente significativo para profesionales altamente calificados, incluidos trabajadores de tecnología, investigación, salud, ingeniería, finanzas y universidades, cuyos permisos dependen de una empresa o institución patrocinadora–, la propuesta alcanzaría a varias categorías de visas de trabajo temporales:

Visa E-1 de Comerciante por Tratado: es una visa de no inmigrante que permite a ciudadanos de países con un tratado de comercio y navegación con Estados Unidos ingresar a ese país para realizar comercio internacional sustancial.

es una visa de no inmigrante que permite a ciudadanos de países con un tratado de comercio y navegación con Estados Unidos ingresar a ese país para realizar comercio internacional sustancial. Visa E-2 de inversionista: permite a los ciudadanos de países con un tratado de comercio con EE.UU. vivir y trabajar legalmente allí mediante la inversión en un negocio real y activo

permite a los ciudadanos de países con un tratado de comercio con EE.UU. vivir y trabajar legalmente allí mediante la inversión en un negocio real y activo Visa E-3: es un permiso de trabajo temporal en Estados Unidos diseñado exclusivamente para ciudadanos de Australia.

es un permiso de trabajo temporal en Estados Unidos diseñado exclusivamente para ciudadanos de Australia. Visa H-1B1: es un permiso de trabajo temporal para no inmigrantes exclusivo para ciudadanos de Chile y Singapur que desean laborar en ocupaciones especializadas en Estados Unidos.

es un permiso de trabajo temporal para no inmigrantes exclusivo para ciudadanos de Chile y Singapur que desean laborar en ocupaciones especializadas en Estados Unidos. Visa L-1: permite a las empresas multinacionales transferir a sus empleados clave desde una oficina en el extranjero hacia una sucursal, subsidiaria o afiliada en EE.UU.

permite a las empresas multinacionales transferir a sus empleados clave desde una oficina en el extranjero hacia una sucursal, subsidiaria o afiliada en EE.UU. Visa O-1: es un visado de trabajo temporal en Estados Unidos para personas que poseen habilidades o logros extraordinarios en ciencias, artes, educación, negocios, deportes o en la industria del cine y la televisión.

es un visado de trabajo temporal en Estados Unidos para personas que poseen habilidades o logros extraordinarios en ciencias, artes, educación, negocios, deportes o en la industria del cine y la televisión. Visa TN: es un permiso de trabajo temporal en EE.UU. creado bajo el tratado USMCA (antes TLCAN), disponible exclusivamente para ciudadanos de México y Canadá.

LAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES TAMBIÉN SERÍAN AFECTADAS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que las empresas afectadas experimentarían ciertas interrupciones por la iniciativa, pero esto ayudaría a destinar a trabajadores estadounidenses en los empleos que se ofertan; es más, aclaró que los migrantes que se marchen de Estados Unidos podrían volver a postularse si su empleador presenta una petición por ellos.

Para la abogada de inmigración Julia Toro, el proceso para contratar extranjeros con visa H-1B siempre fue difícil. Como ejemplo dijo a N+ Univision que “el empleador estadounidense siempre tiene que poner anuncios en los periódicos, tienen que entregar documentación comprobando que han entrevistado a americanos y a extranjeros; es decir, de todos los que califican y se presentaron para el puesto (…). A veces no hay americanos que se presentan para tomar el trabajo que han ofrecido o el anuncio pasó mucho tiempo en los periódicos y la gente no contesta mas que extranjeros”.

La visa H-1B sigue concentrándose en estados con fuerte presencia tecnológica y financiera en EE.UU. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)