Las familias inmigrantes en Estados Unidos siguen de cerca una propuesta del gobierno de Donald Trump que podría cambiar las condiciones laborales para miles de cónyuges de trabajadores extranjeros. La iniciativa busca eliminar una vía que actualmente permite a ciertos dependientes con visa H-4 obtener autorización para trabajar legalmente en el país. Aunque la medida todavía no entra en vigor, su eventual aprobación podría afectar los ingresos de hogares que dependen de dos salarios mientras esperan avanzar en sus procesos para obtener la residencia permanente.

La propuesta fue incluida en la agenda regulatoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y plantea retirar a ciertos cónyuges de trabajadores con visa H-1B de las categorías de personas elegibles para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD). De concretarse, se revertiría una política vigente desde 2015 que permitió a miles de esposos y esposas de trabajadores especializados incorporarse legalmente al mercado laboral estadounidense.

Por ahora, no hay cambios inmediatos. Las autorizaciones de empleo H-4 que están vigentes continúan siendo válidas y el gobierno federal todavía debe completar el proceso formal de elaboración de la norma antes de que pueda aplicarse.

La propuesta busca eliminar la autorización laboral para algunos titulares de visa H-4. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué propone exactamente el Gobierno de Trump?

La propuesta lleva por nombre “Removing H-4 Dependent Spouses From the Classes of Noncitizens Eligible for Employment Authorization” y plantea retirar a ciertos cónyuges de trabajadores H-1B de la categoría de personas que pueden solicitar autorización de empleo.

Según el DHS, el objetivo es regresar a la política que existía antes de 2015, cuando los dependientes H-4 no podían obtener un permiso laboral simplemente por ser cónyuges de trabajadores especializados.

Si la iniciativa avanza y finalmente es aprobada en su forma actual, los futuros beneficiarios dejarían de tener acceso a esta vía para trabajar legalmente en Estados Unidos. Esto podría representar un cambio importante para familias que actualmente cuentan con el segundo ingreso del hogar mientras esperan completar el proceso migratorio hacia la residencia permanente.

¿Cómo podría impactar a las familias inmigrantes?

El principal efecto estaría relacionado con la posibilidad de que los cónyuges H-4 continúen trabajando legalmente en Estados Unidos.

Actualmente, quienes cumplen los requisitos pueden obtener un EAD y trabajar para cualquier empleador. Si la propuesta se convierte en una regla definitiva, los futuros solicitantes que ya no sean elegibles perderían esa posibilidad mediante la categoría H-4.

Esto podría traducirse en una reducción de los ingresos familiares para hogares que dependen de dos salarios y que, al mismo tiempo, atraviesan procesos migratorios que pueden extenderse durante varios años.

Cónyuge con visa H-4 Puede solicitar un permiso de trabajo si cumple determinados requisitos Ciertos cónyuges dejarían de ser elegibles EAD H-4 vigente Permite trabajar legalmente en EE.UU. No hay cambios inmediatos mientras siga vigente Nuevo permiso H-4 Se puede solicitar mediante el Formulario I-765 si se cumplen los requisitos Podría dejar de estar disponible para ciertos solicitantes Ingresos familiares Algunos hogares cuentan con dos salarios Podrían reducirse si el cónyuge pierde la posibilidad de trabajar Proceso migratorio Algunas familias esperan una residencia permanente La pérdida del segundo ingreso podría afectar su situación económica

¿Qué es la visa H-1B?

De acuerdo con USCIS, la visa H-1B está destinada a trabajadores extranjeros contratados para desempeñar ocupaciones especializadas que normalmente requieren al menos una licenciatura o un grado equivalente relacionado directamente con el puesto.

Las empresas estadounidenses utilizan esta categoría migratoria para contratar profesionales en áreas como tecnología, ingeniería, salud, matemáticas, finanzas y otras disciplinas altamente calificadas.

La H-1B corresponde al trabajador principal. Sus familiares pueden acceder, bajo determinadas condiciones, a la categoría H-4 como dependientes.

Por ahora, los permisos vigentes de visa H-4 continúan siendo válidos. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué es la visa H-4?

La visa H-4 es una categoría de dependiente destinada a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de personas que poseen una visa H-1B.

Esta visa permite que los familiares residan legalmente en Estados Unidos mientras el titular principal mantiene su estatus migratorio.

Sin embargo, tener una visa H-4 no significa automáticamente que la persona pueda trabajar. Para hacerlo, determinados cónyuges deben obtener una autorización especial de empleo emitida por USCIS.

¿Quiénes pueden obtener actualmente un permiso de trabajo con visa H-4?

Según las reglas actuales de USCIS, solamente ciertos cónyuges H-4 pueden solicitar un permiso de trabajo mediante el Formulario I-765.

Entre los principales escenarios se encuentran los casos en los que el titular de la visa H-1B es beneficiario de una petición de inmigrante aprobada mediante el Formulario I-140.

También pueden calificar determinadas personas cuando el trabajador H-1B obtuvo una extensión de estatus bajo disposiciones de la ley conocida como American Competitiveness in the Twenty-first Century Act (AC21) debido a retrasos en su proceso para obtener la residencia permanente.

Además, el solicitante debe mantener un estatus H-4 válido al momento de presentar la solicitud.

Una vez aprobado el permiso, el cónyuge puede trabajar legalmente para cualquier empleador en Estados Unidos. Esta posibilidad ha permitido a muchas familias incrementar sus ingresos mientras esperan una green card.

¿Ya entró en vigor la nueva medida?

No. La propuesta todavía no es una regla definitiva y no existe una fecha oficial de implementación.

Antes de que pueda convertirse en una medida efectiva, el DHS debe publicar formalmente la propuesta, abrir un periodo para recibir comentarios públicos y posteriormente emitir una regla definitiva.

Por esa razón, las personas que actualmente cuentan con un permiso de trabajo H-4 pueden seguir laborando bajo las reglas vigentes mientras continúa el proceso regulatorio.

Si finalmente se aprueba la eliminación, el cambio podría convertirse en una modificación relevante para las familias vinculadas a las visas H-1B, especialmente aquellas que dependen de los ingresos generados por ambos cónyuges.