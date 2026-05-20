El presidente de Donald Trump firmó esta semana una nueva orden ejecutiva que podría cambiar la manera en que miles de inmigrantes envían dinero desde Estados Unidos. Bajo el título “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, la medida obliga a bancos y entidades financieras a reforzar los controles sobre transferencias internacionales y operaciones consideradas de riesgo. Aunque el documento no menciona directamente las remesas, especialistas consideran que las nuevas reglas apuntan claramente al dinero enviado por migrantes, especialmente aquellos que no cuentan con estatus migratorio regular y utilizan cuentas bancarias con ITIN para mover fondos al extranjero.

¿Qué dice la nueva orden firmada por Trump sobre remesas desde EE.UU.?

La orden ejecutiva, fechada el 19 de mayo de 2026, instruye al Departamento del Tesoro a emitir en los próximos 60 días nuevas directrices dirigidas a bancos y entidades financieras.

Entre los principales puntos que deberán vigilar las instituciones aparecen:

Transferencias internacionales de bajo monto consideradas potencialmente riesgosas.

de bajo monto consideradas potencialmente riesgosas. Uso de plataformas de pago entre particulares y servicios de terceros para enviar dinero “fuera de los libros”.

entre particulares y servicios de terceros para enviar dinero “fuera de los libros”. Depósitos o retiros frecuentes en pequeñas cantidades vinculados a ciclos de pago salarial, práctica conocida como “estructuración”.

Además, el documento ordena reforzar los programas de identificación de clientes. Esto abre la posibilidad de que algunos bancos soliciten información adicional relacionada con el estatus migratorio cuando detecten movimientos considerados sospechosos.

Bancos endurecerían la vigilancia sobre remesas enviadas desde EE.UU. realizadas por inmigrantes indocumentados. | Crédito: Freepik

El posible impacto para inmigrantes indocumentados

La medida no prohíbe enviar remesas desde EE.UU. Sin embargo, sí podría provocar que bancos y procesadores de pagos aumenten los filtros de verificación antes de aprobar transferencias internacionales.

Para muchos inmigrantes indocumentados, esto podría traducirse en más obstáculos al momento de enviar dinero a sus familias, incluyendo solicitudes de documentación adicional, revisiones más largas o incluso rechazos de transacciones.

El tema preocupa especialmente a la comunidad mexicana, ya que México es actualmente el tercer receptor de remesas del mundo. Según cifras del Banco de México, durante 2025 ingresaron más de 64 mil millones de dólares por este concepto, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.

ITINs quedan bajo mayor vigilancia

Uno de los puntos que más atención ha generado es la referencia directa al ITIN, el número de identificación fiscal que utilizan miles de migrantes sin Seguro Social para abrir cuentas bancarias y realizar operaciones financieras.

La orden firmada por Trump señala que el uso de ITIN puede representar un “factor de riesgo” que requiere controles reforzados por parte de las instituciones financieras.

En la práctica, esto podría generar revisiones adicionales para personas que dependen de este documento para manejar dinero o realizar remesas internacionales.

Miles de familias dependen de las remesas enviadas desde EE.UU. para cubrir gastos básicos en México y otros países. | Crédito: Aamir Qureshi / AFP

Lo que viene en los próximos meses para las remesas desde EE.UU.

La orden también establece que organismos federales como la Reserva Federal y la FDIC deberán publicar nuevas guías regulatorias durante los próximos dos meses.

Estas reglas buscarán definir cómo los bancos deberán manejar los riesgos asociados a clientes migrantes sin autorización laboral en EE.UU. Analistas consideran que esto no solo podría afectar las remesas, sino también endurecer el acceso a préstamos, créditos hipotecarios y otros servicios financieros para inmigrantes mexicanos y otras comunidades migrantes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!