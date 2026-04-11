Acceder a servicios médicos de calidad suele ser un desafío para las familias inmigrantes en Estados Unidos, especialmente cuando el presupuesto económico es ajustado; sin embargo, te mencionaré que existe una organización que ofrece este apoyo a quienes más lo necesitan. Desde chequeos generales hasta cuidados en odontología y oftalmología, la iniciativa representa un alivio para la comunidad, ya que suelen ser totalmente gratuitos. En esta nota, te revelaré qué institución hace posible este acto de caridad.

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El alto costo de vida en gran parte del país es un factor clave que impide a los ciudadanos inmigrantes ubicados en el país en acudir a centros médicos que garantizan un excelente cuidado en la salud; sin embargo, una organización es capaz de desplegar clínicas temporales a lo largo del territorio estadounidense.

Se trata de Remote Area Medical (RAM, por sus siglas en inglés) , que está dispuesta a ofrecer servicios de salud totalmente gratis para aquellos que poseen escasos recursos. Lo mejor de todo es que no realizan consultas sobre la situación legal o económica del paciente .

Eso sí, la existencia de las clínicas depende directamente de la cooperación entre integrantes de la comunidad, líderes y organizaciones sin fines de lucro, quienes se asocian para coordinar estas jornadas de salud bajo la denominación de Grupos Comunitarios Anfitriones (GCA, por sus siglas en inglés).

Los pacientes no solo pueden acceder a medicina general, también pueden realizarse chequeos oftalmológicos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuál es el propósito de las clínicas RAM en EE.UU.

En una entrevista otorgada al medio CBS News, RAM expresó con claridad su propósito: atender gratuitamente a cualquier persona sin necesidad de realizarle preguntas. Lo llamativo es que cerca de la mitad de sus pacientes atendidos carecen de algún seguro médico dentro de EE.UU.

Ante la garantía de atención, una gran cantidad de personas suelen realizar colas antes del amanecer con la finalidad de que accedan a un turno de atención básica o especializada.

Para que tengas en cuenta la magnitud de este servicio gratuito de salud, la organización consiguió brindar atención a un total de 1,200 pacientes en Knoxville en una sola jornada de fin de semana.

Las clínicas RAM pretenden brindar un servicio médico gratuito a las personas de escasos recursos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Por qué la ayuda de RAM solo está disponible en ciertos puntos de EE.UU.

Esto se debe a la rigurosidad de las leyes en ciertos estados, las cuales impiden la participación de más médicos voluntarios en estas jornadas del RAM. Sucede que algunas jurisdicciones exigen licencias locales para ejercer la medicina.

Por ejemplo, en Tennessee existe la presencia de estas clínicas temporales gracias a la Ley de Servicios Voluntarios de Atención Médica en el estado que impulsó el fundador de RAM, Stan Brock. La normativa permitió que profesionales de otros estados trabajen como voluntarios sin presentar sanciones legales.

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