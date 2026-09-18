Recientemente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, tomó la decisión de suspender temporalmente las cámaras Flock u otros lectores de matrículas en las carreteras estatales. La medida viene después de que la autoridad ordenará la cancelación de la financiación estatal para estos equipos electrónicos. ¿Cuál es la razón de esta determinación? Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Qué motivó a Greg Abbott en suspender temporalmente las nuevas cámaras Flock en Texas

Este último jueves 17 de septiembre, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) informó a la ciudadanía tejana que, tras órdenes del gobernador Abbott, se suspendieron los permisos para instalar cámaras Flock o dispositivos instalados por terceros en las vías públicas.

Esta detención temporal también afecta aquellos proyectos que ya habían recibido la aprobación, pero cuyos aparatos electrónicos aún no han sido instalados en los puntos planificados.

La decisión se debe a que se necesita revisar nuevamente las órdenes para el uso de estas cámaras en las vías estatales de Texas. (Crédito: Office of the Texas Governor | Greg Abbott)

Las cámaras Flock tienen el objetivo de leer y registrar placas de vehículos con el propósito de facilitar a las fuerzas del orden en intentar localizar autos robados, investigar delitos o identificar vehículos vinculados con algún caso delictivo.

Pese a ello, estos equipos han recibido un sinfín de críticas tras descubrirse que han sido utilizados para vulnerar la privacidad de los residentes de distintos estados del país, incluyendo Texas.

Esta medida implementada refuerza la decisión que tomó Abbott a fines del mes de agosto, al ordenar que las agencias estatales dejaran de usar dinero del estado de Texas para financiar las cámaras Flock. Con las disposiciones recientes del gobernador, Texas camina a paso firme para proteger los derechos de privacidad de sus residentes.

Estas cámaras pueden "congelar" la imagen de un auto que se desplaza hasta 100 mph para recopilar los datos necesarios. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En qué condados de Texas existe una mayor cantidad de cámaras Flock y ALPR

El diario Newsweek reveló que existen más de 13,500 sistemas de reconocimiento de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) en las carreteras estatales de 218 de los 254 condados de Texas. Las jurisdicciones con mayor cantidad de cámaras son:

Condado de Harris (donde se encuentra Houston): 3,546 cámaras.

Condado de Dallas: 1,334 cámaras.

Condado de Tarrant: 949 cámaras.

Condado de Collin: 603 cámaras.

Condado de Denton: 534 cámaras.

Condado de Bexar: 433 cámaras.

Condado de Travis: 430 cámaras.