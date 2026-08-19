No conforme con buscar impedir que se contrate permanentemente a trabajadores extranjeros en el sector público de Texas, ahora el gobernador Greg Abbott propuso prohibir que las escuelas públicas del estado empleen a personas con visas H-1B. La iniciativa fue anunciada el 18 de agosto de 2026 durante un acto de campaña en Austin y aún requeriría la aprobación de la Legislatura estatal para convertirse en ley. ¿En qué consiste la propuesta, a quiénes podría afectar y cuál sería su posible impacto? Te lo explicamos en esta nota.

“Estamos cansados ​​de que el gobierno federal no ponga límites a quién puede entrar con visas H-1B, y debido a la incapacidad del gobierno federal para controlar estas visas, Texas tiene que plantar cara, y eso significa tomar algunas decisiones difíciles”, dijo Abbott.

La iniciativa impediría que los distritos K-12 patrocinen nuevas visas y conserven a empleados bajo ese estatus migratorio (Foto referencial: Chip Somodevilla / Getty Images North America / Getty Images vía AFP)

¿QUÉ PROPONE ABBOTT SOBRE LAS VISAS H-1B EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE TEXAS?

Abbott propuso que las escuelas públicas K-12 de Texas tengan una prohibición total de emplear a personas con visas H-1B. Este planteamiento forma parte de un plan más amplio contra lo que el gobernador denomina “influencia extranjera” en la educación pública.

La iniciativa impediría que los distritos escolares públicos patrocinen nuevas visas H-1B o mantengan como empleados a personas que ya trabajan bajo ese estatus migratorio. Abbott afirmó que quiere que haya “exactamente cero” empleados de escuelas públicas de Texas con visa H-1B, publica The Texas Tibune.

Además de la restricción migratoria, busca prohibir que las escuelas acepten regalos, alianzas o acuerdos financieros con gobiernos extranjeros y entidades que estos posean, financien o controlen.

¿A QUIÉNES AFECTARÍA?

La medida abarcaría a trabajadores con visa H-1B de escuelas públicas K-12, no solamente a maestros. Por tanto, podría alcanzar a docentes, personal de educación especial, maestros bilingües o de idiomas, administradores y otros empleados contratados mediante ese programa, según el puesto y el distrito.

Cabe precisar que las escuelas públicas K-12 abarcan la educación pública desde kindergarten (jardín de niños) hasta el grado 12, es decir, toda la enseñanza previa a la universidad: primaria, secundaria y preparatoria. Por lo general, atienden a estudiantes de aproximadamente 5 o 6 años hasta los 17 o 18 años.

Otros efectos principales

Solicitantes nuevos: los distritos ya no podrían presentar peticiones H-1B para contratar a profesionales extranjeros.

los distritos ya no podrían presentar peticiones H-1B para contratar a profesionales extranjeros. Empleados actuales: Abbott ha dicho que la prohibición debería incluirlos, por lo que los distritos tendrían que dejar de emplearlos si la ley se aprueba en esos términos.

¿CUÁL SERÍA EL POSIBLE IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA?

Aunque todavía no es ley –pues necesitaría que la Legislatura de Texas apruebe una norma en la próxima sesión que se realizará el próximo año–, si llega a implementarse se agravaría la contratación especializada, toda vez que los distritos usan visas H-1B para cubrir vacantes difíciles de llenar, entre ellas puestos de educación bilingüe.

Uno de los más afectados sería Dallas ISD (Dallas ISD (Distrito Escolar Independiente de Dallas), ya que tiene más empleados contratados con dicha visa que cualquier otro distrito escolar del país, con 171 titulares, según datos federales citados por The Dallas Morning News.

La respuesta de los funcionarios de Dallas ISD no se hizo esperar y aseguraron que la contratación de docentes extranjeros se hace para cubrir las necesidades críticas identificadas por la Agencia de Educación de Texas. “Si la nueva expectativa del gobernador es eliminar a estos maestros, entonces vamos a necesitar más tejanos en la formación docente”, se lee en el comunicado que emitieron.

Debido a ello, críticos de la propuesta advierten que podría agravar la escasez de maestros y personal especializado, mientras que sus partidarios sostienen que abriría puestos para trabajadores de Texas y reduciría la influencia extranjera en las aulas.

El gobernador presentó un plan para vetar a trabajadores con visas H-1B en distritos públicos. La medida todavía no es ley y requeriría el aval de los legisladores estatales (Foto: AFP / Composición Canva para Mag El Comercio)

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