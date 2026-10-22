Si resides en la ciudad de Miami, esta información te interesará. Sucede que distintos bancos de alimentos confirmaron la distribución de alimentos hacia decenas de despensas para que entreguen a los habitantes; esto ocurrirá desde el viernes 23 al domingo 25 de octubre. En caso estés pasando por una situación económica complicada, es una buena oportunidad para aprovechar. Para conocer los horarios, los puntos de entrega y otros detalles, lee este artículo informativo.
Se trata de una iniciativa de estos bancos de alimentos con el propósito de aliviar la carga económica que presentan decenas de hogares. No todas las familias cuentan con los ingresos suficientes para llevar el ritmo de vida que exige la ciudad de Miami.
En ese sentido, estos puntos de entrega abrirán sus puertas para que las personas interesadas puedan acercarse y así recibir estos productos nutritivos. Lo más llamativo es que ciertos lugares brindan la posibilidad de entregar comidas calientes.
Si te interesa este beneficio, es posible que accedas a una caja de alimentos con proteínas, frutas, verduras, enlatados, legumbres, lácteos, entre otros productos que te pueden durar aproximadamente una semana.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Miami del 23 al 25 de octubre
- Viernes 23 de octubre
|DESPENSA
|UBICACIÓN
|HORARIO
|St. Matthews Free Will Baptist Church
|6715 NW 2nd Ct., Miami, FL 33150
|12 a 2 p.m.
|Glory Temple Ministry FP
|7950 NW 22nd Ave., Miami, FL 33147
|11 a.m. a 2 p.m.
|Unity Pentecostal COG
|801 NW 111th St., North Miami, FL 33168
|5:30 a 6:30 p.m.
|N. Miami Church of Nazarene
|1195 NW 124th St., North Miami, FL 33168
|9 a 11 a.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave., Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
|Beth-el of the Nazarene
|2800 SW 102nd Ave., Miami, FL 33165
|1 a 2:30 p.m.
- Sábado 24 de octubre
|DESPENSA
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Grove Outreach
|3749 Grand Ave., Miami, FL 33133
|6 a 7:30 a.m.
|First Haitian COG
|7140 N Miami Ave., Miami, FL 33150
|10 a.m. a 12 p.m.
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave., Miami, FL 33144
|9 a 11 a.m.
|First Baptist Church of Coral Park
|8755 SW 16th St., Miami, FL 33165
|7:30 a 9:30 a.m.
|Bezerra de Menezes Food Pantry
|6450 NW 77th Ct., Miami, FL 33166
|2 a 4 p.m.
|N. Miami Ave COG
|14250 N Miami Ave., Miami, FL 33168
|7 a 9 a.m.
- Domingo 25 de octubre
|DESPENSA
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave., Miami, FL 33144
|12 a 1 p.m.
|Norland SDA Church
|1175 NW 183rd St., Miami Gardens, FL 33169
|5:30 a 7:30 p.m.
¿Consideras que las opciones facilitadas están lejanas a tu ubicación? Entonces, te aconsejo que ingreses al portal de Feeding South Florida. En el buscador es necesario que ingreses tu barrio, dirección o código postal para que el sistema te brinde las despensas más cercanas.
Puedes recomendar a las personas que creas conveniente; la finalidad es que ningún habitante pueda pasar hambre. Si acudirás, visita estos lugares antes de la hora pactada, pues habrá gente que querrá aprovechar este gran beneficio.