Una nueva ayuda está destinada para los habitantes de San Francisco. Desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, cada persona puede visitar una despensa habilitada con la finalidad de que reciba alimentos gratis. Si quieres aprovechar este beneficio o pretendes avisarle a un(a) conocido(a), sigue leyendo esta nota informativa para que sepas los puntos de distribución y los horarios.
California es uno de los estados que representa un alto costo de vida. Entonces, cada ciudad obliga a sus habitantes a contar con buenos ingresos económicos para mantener una vida estable, pero la realidad suele ser distinta.
Hay hogares que necesitan estirar sus ingresos para poder subsistir cada mes o laboran horas extras para obtener más dinero. Es así que no dudarían en aprovechar cualquier tipo de ayuda ofrecida por organizaciones comunitarias.
Es así que distintas despensas abrirán sus puertas para que cada habitantes reciba distintos productos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, entre otras opciones. Es más, existen puntos de entrega que ofrecerán comidas.
Horarios y puntos de entrega disponibles en San Francisco del 30 de octubre al 1 de noviembre
- Viernes 30 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Booker T. Washington
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 a 6 p.m.
|Chinatown YMCA
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|10 a.m. a 1 p.m.
|District 10 Community Market
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco
|690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102
|2 a 4:30 p.m.
|The Richmond Neighborhood Center
|741 30Avenida, San Francisco, CA 94121
|1 a 3:30 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
- Sábado 31 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Mission Action: The Little Market
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12 a 4 p.m
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Domingo 1 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
¿Consideras que las opciones brindadas te quedan lejanas? Entonces, es necesario que ingreses a la plataforma de San Francisco-Marin Food Bank. Con solo escribir tu dirección o código postal, el sistema te otorgará las despensas más cercanas a ti.
Se trata de una excelente oportunidad para que cada residente acceda a alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. Lo ideal es acudir antes de la hora pactada, pues es posible que se registren largas filas.