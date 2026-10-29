Toma en cuenta esta información si pretendes aprovechar este beneficio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Toma en cuenta esta información si pretendes aprovechar este beneficio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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Una nueva ayuda está destinada para los habitantes de San Francisco. Desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, cada persona puede visitar una despensa habilitada con la finalidad de que reciba alimentos gratis. Si quieres aprovechar este beneficio o pretendes avisarle a un(a) conocido(a), sigue leyendo esta nota informativa para que sepas los puntos de distribución y los horarios.

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California es uno de los estados que representa un alto costo de vida. Entonces, cada ciudad obliga a sus habitantes a contar con buenos ingresos económicos para mantener una vida estable, pero la realidad suele ser distinta.

Hay hogares que necesitan estirar sus ingresos para poder subsistir cada mes o laboran horas extras para obtener más dinero. Es así que no dudarían en aprovechar cualquier tipo de ayuda ofrecida por organizaciones comunitarias.

Es así que distintas despensas abrirán sus puertas para que cada habitantes reciba distintos productos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, entre otras opciones. Es más, existen puntos de entrega que ofrecerán comidas.

Se espera que cada persona interesada reciba una caja con varios kilos de alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Se espera que cada persona interesada reciba una caja con varios kilos de alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega disponibles en San Francisco del 30 de octubre al 1 de noviembre

  • Viernes 30 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Booker T. Washington800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115​​ 3:30 a 6 p.m.
Chinatown YMCA855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108​​ 10 a.m. a 1 p.m.
District 10 Community Market5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124​​ 1 a 6 p.m.
Farming Hope: Refettorio San Francisco690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102​​ 2 a 4:30 p.m.
The Richmond Neighborhood Center741 30Avenida, San Francisco, CA 94121​​ 1 a 3:30 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
  • Sábado 31 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Mission Action: The Little Market1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110​​ 12 a 4 p.m
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Domingo 1 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
Es una buena oportunidad para que alivies la carga económica que estás presentando en estos momentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es una buena oportunidad para que alivies la carga económica que estás presentando en estos momentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Consideras que las opciones brindadas te quedan lejanas? Entonces, es necesario que ingreses a la . Con solo escribir tu dirección o código postal, el sistema te otorgará las despensas más cercanas a ti.

Se trata de una excelente oportunidad para que cada residente acceda a alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. Lo ideal es acudir antes de la hora pactada, pues es posible que se registren largas filas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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