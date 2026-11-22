Faltan pocos días para celebrarse el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos . Esto significa que distintas familias aprovecharán en realizar viajes para pasar este feriado federal en compañía de sus seres más cercanos; sin embargo, ciertos puntos del país pueden posicionarse como un desafío climático. Un claro ejemplo es la ciudad de Houston, donde los pronósticos revelan temperaturas cercanas al punto de congelación. Para tener más detalles al respecto, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Según información de Univisión 45 Houston , el descenso drástico de temperaturas será progresivo durante la semana de Acción de Gracias. La razón de este clima gélido se debe al paso de un frente frío que traerá consigo ráfagas de viento congelantes.

Ante esta advertencia, los residentes y turistas ubicados en Houston tendrán que tomar precauciones y, sobre todo, proteger a las personas más vulnerables, pues se mantiene el riesgo de registrarse heladas en esta ciudad perteneciente a Texas.

La ciudad de Houston puede registrar un clima gélida conforme llegue el Día de Acción de Gracias. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué temperaturas se esperan y qué zonas de Houston serán impactadas con este clima gélido en Thanksgiving 2026

Tomando en cuenta la información compartida por el medio citado, Houston iniciará la semana de Acción de Gracias con temperaturas cercanas a los 79 °F, pero comenzará a descender progresivamente hasta el jueves 26 de noviembre, fecha que se celebra el Thanksgiving.

Si bien algunas áreas de Houston pueden llegar a máximas de 61 °F en dicha fecha, existe la preocupación de que ciertas zonas registren valores mínimos de 35 °F, especialmente en horas de la mañana.

Esto podría representar un riesgo de heladas para los habitantes del área metropolitana, aunque estas temperaturas pueden aumentar ligeramente conforme transcurre el Día de Acción de Gracias.

También se ha mencionado que las zonas de Brazos Valley y Piney Woods pueden presentar cifras por debajo del punto de congelación durante el feriado federal, pero las autoridades meteorológicas no han emitido alerta alguna.

En ciertas áreas de Houston es posible que las temperaturas lleguen al punto de congelación. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Anastasiya Kargapolova

Cómo cuidarse del clima gélido

Ante esta advertencia en Houston, el Servicio Meteorológico Nacional de los EE. UU. (NWS, por sus siglas en inglés) ha lanzado una serie de recomendaciones para que sus habitantes puedan tomarlas en cuenta. A continuación te las compartiré:

Si detectas que una persona registra confusión, temblores, dificultad para hablar, somnolencia o músculos rígidos, es necesario que lo traslades hacia un lugar cálido de manera inmediata.

Vístete entre 2 a 3 capas de ropa; también usa guantes, botas impermeables, máscara facial y un sombrero.