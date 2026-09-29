Los operativos migratorios en Estados Unidos han adoptado tácticas cada vez más rápidas y discretas. En ese contexto, expertos han comenzado a utilizar la expresión “regla de los 90 segundos” para describir algunas detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). No se trata de una norma oficial de la agencia, sino de un término que alude a la rapidez con que pueden llevarse a cabo estos arrestos. A continuación, te explicamos en qué consiste.

Ante una detención, expertos recomiendan mantener la calma (Foto: ICE / Flickr)

¿EN QUÉ CONSISTE “LA REGLA DE LOS 90 SEGUNDOS”?

La llamada “regla de los 90 segundos” es una expresión que alude a operativos “exprés” de forma discreta: desde que los agentes se acercan a una persona hasta que la esposan y se la llevan pueden transcurrir alrededor de un minuto y medio. En ocasiones cuenta con el apoyo de policías locales para completar en poco tiempo las etapas básicas de una detención.

La frase surgió en el contexto de un cambio observado por defensores y abogados, quienes detectaron operativos menos visibles y más rápidos, descritos como de “pasos suaves” (soft feet), tras críticas a acciones migratorias de mayor exposición pública. Según los reportes, esa estrategia busca aumentar el número de arrestos y reducir las oportunidades de que terceros documenten o interfieran en la actuación, se lee en The Guardian:

Los operativos exprés de ICE se ejecutan de la siguiente forma:

1. Ubican y abordan a la persona.

2. Hacen preguntas para confirmar su identidad o situación.

3. Le comunican la detención, la esposan y trasladan.

4. Se retiran del lugar antes de que familiares, vecinos, compañeros de trabajo o activistas puedan intervenir.

Varios especialistas señalan que la rapidez puede limitar el margen de la persona para llamar a un familiar, buscar apoyo legal inmediato o comprender con calma lo que está ocurriendo.

“En ese minuto y medio un agente tiene que interrogar, esposar y llevárselo, un tiempo muy limitado. Pero ¿por qué ese tipo de arrestos exprés? Piensen que cuanto menos tiempo tarden, menos personas podrán presenciar en la calle lo que está pasando, grabarlo etc.”, señaló Armando Olmedo, vicepresidente de TelevisaUnivision.

Ezequiel Hernández, abogado de inmigración, calificó que con estas nuevas tácticas se busca abrumar a la gente. “Son más rápidas y apuntan para que no hay una investigación, por lo tanto, la detención y expulsión de la geografía sea más rápida”, dijo a TelevisaUnivision.

Lo importante aquí es tener claro lo siguiente: que un arresto dure 90 segundos no lo hace automáticamente legal ni ilegal, la legalidad depende de las facultades de los agentes, las circunstancias concretas y el respeto de las garantías aplicables.

¿QUÉ NO ES “LA REGLA DE LOS 90 SEGUNDOS”?

No existe confirmación pública de que ICE o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hayan emitido una directriz oficial denominada “regla de los 90 segundos”. Por lo tanto, no fija un tiempo máximo o mínimo obligatorio para todos los arrestos.

Tampoco significa que ICE pueda detener a cualquier persona sin causa legal ni que se hayan eliminado derechos constitucionales o procesales.

Menos aún equivalga a una orden de deportación inmediata; es decir, si una persona detenida tiene un caso migratorio pendiente, puede recurrir a una defensa legal u otra vía para solicitar la revisión.

¿QUÉ HACER SI UN FAMILIAR O CONOCIDO ES DETENIDO BAJO ESTA MODALIDAD?

En una situación de detención migratoria, lo más útil es conservar la calma y no firmar documentos ni hacer declaraciones sin comprenderlos o sin hablar con un abogado de inmigración.

Los familiares pueden usar el Localizador de Detenidos en Línea de ICE para buscar a la persona, aunque la información puede tardar en aparecer. También conviene reunir su nombre completo, fecha de nacimiento, país de nacimiento y número A si se conoce, para facilitar la búsqueda y la consulta legal.